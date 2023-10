Zza krat na europejskie salony? Jest nadzieja dla Karpińskiego

0 A A

Włodzimierz Karpiński może wrócić do polityki. W tym celu dwie osoby muszę zrzec się mandatu europosła. W Brukseli polscy politycy otrzymują ok. 7,5 tys. euro miesięcznie "na rękę" (fot. rs/archiwum)

Istnieje szansa na to, że były poseł z Puław Włodzimierz Karpiński prosto z aresztu trafi do... Parlamentu Europejskiego. To jemu może przypaść w udziale mandat zwolniony przez Krzysztofa Hetmana, który wkrótce zostanie posłem na Sejm.

