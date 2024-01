Dyrektor blokuje na Facebooku. "Nie damy się wciągnąć w wyborcze gierki"

Radzyński Ośrodek Kultury prowadzi facebookowy fanpage i to nie jeden. Natomiast docelowa strona internetowa jest w budowie. Ale ROK ma jeszcze inny portal. – Współtworzymy witrynę kochamradzyn.pl– przyznaje Robert Mazurek, dyrektor ROK. I ta strona również ma swój facebookowy fanpage, z którego korzysta ośrodek kultury.

– Mieszkańcy się skarżą, że są blokowani na obu tych fanpage’ach. Nie mogą zasięgnąć informacji o organizowanych imprezach– sygnalizuje radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto). Dotychczas słyszała o ponad 10 takich przypadkach. – Ludzie mają prawo wyrażać swoje zdanie na temat pana dyrektora i jego działalności i nikogo nie obrażają, nie naruszają regulaminu. To pan dyrektor staje ponad prawem– uważa Lecyk.

Szef miejskiej instytucji jest również radnym powiatu radzyńskiego z PiS. W ogóle nie ukrywa, że stosował takie praktyki. – To się zgadza. Dotyczy to głównie osób z komitetu wyborczego „Radzyń Moje Miasto”, które próbują wciągać ROK w niezrozumiałe dla mnie potyczki. Dlatego podjąłem decyzję o blokowaniu – tłumaczy Mazurek. – Później powstawały fikcyjne konta, też je blokowałam. ROK nie da się wciągnąć w wyborcze gierki– protestuje dyrektor. Jednocześnie chwali się, że fanpage „Kocham Radzyń Podlaski” obserwuje ponad 16 tys. użytkowników. – Gdy obejmowałem stanowisko w 2018 roku, inne portale nie chciały promować naszej działalności, dlatego założyliśmy ten portal i docieramy do szerokiego grona odbiorców– przekonuje Mazurek.

Wątpliwości ma jednak radna Lecyk. – Członkowie stowarzyszenia Radzyń Moje Miasto, a nie komitetu wyborczego, są mieszkańcami Radzynia i jeśli nie naruszają regulaminu mają prawo korzystać z fanpage’u. Pana działania są łamaniem prawa. Wzywam, by pan odblokował te osoby– zwróciła się na ostatniej sesji do dyrektora radna.

– Mam do tego prawo – odpowiada krótko dyrektor Mazurek. Inaczej to widzi radny Sławomir Zdunek (Radzyń Moje Miasto), z wyksztalcenia prawnik. – ROK to miejska instytucja podlegająca pod burmistrza. Blokowanie osób na tym profilu jest niezgodne z prawem. To jest profil publiczny, miejski – zauważa Zdunek. – Natomiast na profilu Kocham Radzyń Podlaski jest więcej osób zablokowanych. Ostatnio pan dyrektor zablokował chyba wszystkich członków stowarzyszenia Radzyń Moje Miasto– dodaje radny.

W ośrodku kultury pracuje 8 osób. Wkrótce, część pracowni ROK przeniesie się do wyremontowanego pałacu Potockich.