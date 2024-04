Idzie młodość. Radzyń ma nowego bezpartyjnego burmistrza

42-letni Jakubowski, który startował z komitetem „Radzyń Moje Miasto” zdobył 64,18 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 52 proc.

Po blisko 10 latach z gabinetu burmistrza ustępuje więc 64 -letni Jerzy Rębek. To były poseł PiS, który zasłynął jako przeciwnik metody in vitro. Zwiedzające Sejm dzieci przestrzegł z mównicy: - Żeby siostrzyczka lub braciszek narodzili się z in vitro, kilkoro spośród nich musi umrzeć. To narusza piąte przykazanie, które mówi "Nie zabijaj”.

A tuż po objęciu urzędu burmistrza, zawierzył miasto „Panu Jezusowi przez ręce Maryi Panny”. W takiej intencji odprawiona była msza w miejscowym kościele.

Kim jest Jakub Jakubowski?

To postać dobrze znana mieszkańcom. Przez ostatnie lata zbierał samorządowe doświadczenie, najpierw jako radny miejski, a ostatnio powiatowy. Z zawodu jest grafikiem, projektuje m.in., okładki książek. Ale ma duszę społecznika. Kilka lat temu prowadził z żoną kawiarnię Kofi &Ti, która stała się centrum kulturalnym miasteczka.

W tegorocznych wyborach wystartował z komitetem „Radzyń Moje Miasto”. A było o nim głośno na długo przed kampanią, bo ludzie z tego stowarzyszenia organizowali oddolne inicjatywy, jak choćby sprzątanie miasta, zbiórki charytatywne czy remont domu dla Ukraińców. Efekty są takie, że to środowisko związane z Jakubowskim do rady wprowadziło aż 13 swoich przedstawiciel. Pozostałe dwa mandaty przypadną radnym z PiS. W 2018 roku to ta partia zdobyła większość w radzyńskiej radzie- aż 9 mandatów.

– Udało mi się odnieść sukces. Gratuluję jednocześnie konkurentowi. Chcemy skleić Radzyń, chcemy, aby wszystkie nasze decyzje były mądre, aby nasza gospodarka się rozwijała, a pałac jeszcze bardziej piękniał. To były bardzo dobre emocje. Punkt zwrotny nastąpił- ogłosił tuż po oficjalnych wynikach nowy burmistrz. – To wielkie zobowiązanie. Przed nami dużo trudnej pracy- podkreśla Jakubowski.

