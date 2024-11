Kompletnie pijana jechała drogą krajową. Zatrzymał ją inny kierowca

Lista męskich życzeń, czyli komedia w reżyserii Artura Barcisia

Czy marzyliście kiedykolwiek o partnerze idealnym? Chcielibyście móc na bieżąco zmieniać jego cechy, dopasowując go do swoich oczekiwań? Czy ucieszylibyście się, gdyby ta wyśniona druga połówka sama was odnalazła? Odpowiedzi na „tak” można szukać w komedii „Lista męskich życzeń”.