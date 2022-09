Niefrasobliwa rowerzystka i próba uniknięcia potrącenia. Finał na płocie

Czy do wypadku przyczyniła się rowerzystka? Tak sądzą policjanci, bo 67-latka skręcając w lewo nie upewniła się czy może to zrobić, a także nie sygnalizowała go skręcając wprost pod koła samochodu osobowego.

Oplem kierował 19-latek z Radzynia Podlaskiego, który widząc zachowanie cyklistki, aby uniknąć jej potrącenia zjechał gwałtownie na przeciwny pas ruchu, a następnie na parking gdzie uderzył w zaparkowany samochód deawoo, po czym w ogrodzenie pobliskiej posesji.

W wyniku zderzenia do szpitala trafił kierujący oplem. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.