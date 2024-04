Niezbyt przyjemna pamiątka z czasów wojny znaleziona na polu

Do wyborów

Lokalnie wygrały sprawy przyziemne, a nie polityka - komentarz politolożki

Mieszkańcy Lublina ponownie postawili na sprawdzonego lidera, dając Krzysztofowi Żukowi kolejną kadencję na stanowisku prezydenta miasta. Choć wynik 57% to solidne poparcie, to jednak był to słabszy rezultat niż w poprzednich wyborach – mówi prof. Katarzyna Radzik-Maruszak – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Nie można bagatelizować też dość wysokiego poparcia (34,26%) kandydata PIS Roberta Derewendy.