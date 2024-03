Pijana młodzież i dwa auta w rowie. Kto siedział za kierownicą?

0 A A

(fot. Policja)

Do wypadku doszło dzisiaj rano w miejscowości Tchórzew-Kolonia. Kierujący osobowym renault na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy fiata ducato. Do szpitala z obrażeniami ciała trafiły cztery osoby. Do prowadzenia pojazdu nikt się nie przyznaje.

