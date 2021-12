Lubelskie. Z dwóch szpitali chcą zrobić jeden

– Chodzi o objęcie osoby z problemami psychicznymi kompleksową opieką i leczeniem, a jednocześnie o minimalizację hospitalizacji. W jaki sposób? Poprzez skupienie wysiłków na opiece w jej środowisku życia – tłumaczy na wstępie Robert Lis, dyrektor szpitala powiatowego w Radzyniu Podlaskim. W tej placówce istnieją m.in. oddziały psychiatryczny oraz terapii uzależnień. A 15 kilometrów dalej działa Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (gmina Wohyń).

– W wyniku prowadzonej reformy psychiatrii, w każdym powiecie mają powstać centra zdrowia psychicznego. Zgodnie z jej założeniami, na danym terenie może działać tylko jeden taki podmiot – zaznacza Lis.

Dlatego w jego ocenie, jeśli nie dojdzie do połączenia, to Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli grozi marginalizacja.

Pierwsze kroki już były, bo marszałek województwa podpisał wstępne porozumienie w tej sprawie z powiatem radzyńskim. – Samorząd województwa dostrzega problem stale rosnącej liczby osób doświadczających kryzysu psychicznego, osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi czy z różnymi uzależnieniami i dlatego został podpisany list intencyjny w sprawie woli współpracy z powiatem radzyńskim w celu utworzenia Centrum Psychosomatycznego – zaznacza Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka. Ale jednocześnie dodaje, że to dopiero „wstępna deklaracja” i nie ma jeszcze wiążącego charakteru. Jednak dyrektor radzyńskiego szpitala zapewnia, że obecnie w opracowaniu są dokumenty potrzebne do konsolidacji jednostek.

Ale szczegółów nie zna Andrzej Olko, szef placówki w Suchowoli. Więcej wie dyrektor z Radzynia. – Zmiany będą etapowe. Pierwszym krokiem będzie połączenie i konsolidacja szpitala w Suchowoli z naszą placówką – zaznacza Robert Lis. Jego zdaniem, pacjenci na tym skorzystają. – Otrzymają bowiem kompleksowy model opieki i bezpośredni, koordynowany dostęp do leczenia somatycznego uzupełniony o poziom opieki długoterminowej. A szpital w Suchowoli nie zostanie zmarginalizowany – zapewnia. Miejsca pracy mają zostać utrzymane, w przypadku placówki w gminie Wohyń, ich liczba może się zwiększyć.

Poza tym, w ocenie dyrektora, otwiera to drogę ku temu, by w przyszłości stworzyć Zakład Opiekuńczo Leczniczy. –Możliwe będzie efektywniejsze leczenie pacjentów uzależnionych z problemami psychicznymi. Obecnie, to brakujący element systemu ochrony zdrowia w naszym województwie – zauważa szef szpitala.

Do połączenia najprawdopodobniej dojdzie w przyszłym roku. Wcześniej, muszą się tym zająć m.in. sejmik województwa lubelskiego i rada powiatu radzyńskiego.