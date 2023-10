Policjanci odzyskali naczepę za prawie 100 tys. złotych

4 października na terenie stacji benzynowej w Kąkolewnicy doszło do kradzieży naczepy samochodu ciężarowego. Policjanci w czasie śledztwa ustalili, że sprawcą jest 35-letni mieszkaniec powiatu radomskiego.

– Wykorzystał fakt, że naczepa była pozostawiona przez właściciela na terenie stacji paliw. Skradzione mienie ukrył na terenie jednego z parkingów strzeżonych w Radomiu – informuje podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej komendy.

Wartość strat oszacowana została na około 100 tys. zł, a skradziona naczepa powróciła do właściciela.

35-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Przyznał się do kradzieży i czeka aż o jego losie zadecyduje sąd. Za tego typu przewinienie kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.