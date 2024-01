Pośpiech z budową nowej ulicy. Radna: „W czyim interesie pan działa, mieszkańców czy deweloperów?”

Chodzi o drogę pomiędzy ulicą św. Brata Alberta Chmielowskiego a Generała Franciszka Kleeberga. W październiku ubiegłego roku radni nadali tej nowej ulicy imię św. Andrzeja Boboli. A chwilę potem, samorząd dostał blisko 1,5 mln zł rządowego dofinansowania na jej budowę. Niedawno, już po rozstrzygnięciu przetargu, okazało się, że do inwestycji trzeba dołożyć ponad 600 tys. zł, bo wykonawca, czyli firma Zeltech z Siedlec chce za to wziąć 2,7 mln zł.

Opozycyjnych radnych dziwi taki pośpiech. – Kiedy otworzyłem dokumenty przetargowe, to dopiero zobaczyłem, że budujemy jeszcze kilkaset metrów ulicy od Boboli do Zabielskiej, pomiędzy blokami. Czyli będziemy zrywać istniejący już tam asfalt i wymieniać to na kostkę – nie dowierza radny Mariusz Szczygieł. – A co powiemy mieszkańcom, którzy od lat czekają na remonty swoich ulic? Na terenie przy ulicy Św. Boboli jest na razie samo pole, działki są na sprzedaż – zauważa Szczygieł. Podobne obawy ma radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto). – W czyim interesie działa pan burmistrz, mieszkańców czy przyszłych deweloperów? – zastanawia się radna. – Przecież w naszym mieście nie brakuje dróg, choćby ulica Leśna, której mieszkańcy czekają dziesiątki lat na remont, by w końcu suchą stopą iść do miasta– tłumaczy Lecyk.

Do tej dyskusji na ostatniej sesji rady włączyli się też mieszkańcy. – Jakie priorytety kierują panem burmistrzem przy wyborze ulic do budowy? Proszę zobaczyć ulice Osiedlową czy Truskawkową. Pan dba o mieszkańców, których jeszcze nie ma, tymczasem w Radzyniu są żywi mieszkańcy i mają swoje potrzeby– apeluje pan Piotr.

Z kolei, Jarosław Zaprzalski (PiS) przypomina, że radni kilka lat temu uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada budownictwo wielorodzinne w rejonie ulicy Św. Boboli. – Bez dojazdu do tych działek, nie widzę szans na dalszą rozbudowę bloków– stwierdza wprost radny PiS.

Odwrotu już i tak nie ma, bo we wtorek burmistrz Jerzy Rębek (PiS) podpisał umowę z wykonawca. – Budowa drogi przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności położonych wzdłuż niej działek– zapewnia Rębek. – Realizujmy ambitny plan przebudowy ulic miejskich, dotychczas niespotykany. Pracy będzie wiele. W tym roku inwestycje sięgają ponad 25 mln zł– podlicza burmistrz. Przypomina też, że ratusz dostał dofinansowanie zewnętrzne na budowę tej drogi. – A w związku tym, mamy określony czas na jej budowę i musimy się wyrobić– stwierdza na koniec.