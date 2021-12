Strefa płatnego parkowania w Radzyniu Podlaskim jeszcze większa

Dotychczas strefa obejmowała odcinek ul. Ostrowieckiej (od skrzyżowania z ul. Warszawską do placu Potockiego). Ale, uchwałą radnych zostanie ona powiększona o ul. Dąbrowskiego (odcinek sąsiadujący z targowiskiem miejskim) i ul. Warszawską (miejsca przed dzwonnicą).

– Chodzi o udrożnienie miasta. To rozwiązanie sprawdziło się na ulicy Ostrowieckiej, w tym miejscu handel się ożywił – uważa burmistrz Jerzy Rębek (PiS). Nadal jednak bezpłatne będą parkingi przy ul. Dąbrowskiego na placu przylegającym do starostwa powiatowego oraz za targowiskiem miejskim. Kierowcy mogą też korzystać z miejsc parkingowych przy ul. Parkowej i Grobli Kasztanowej. – Ten parking jest wysypany tłuczniem, ale w przyszłości, po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków zostanie on profesjonalnie utwardzony – zapowiada Rębek.

Natomiast, strefa płatnego parkowania obowiązuje zmotoryzowanych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Pierwsze pół godziny parkowania kosztuje 2 zł, a za godzinę opłata wynosi 3 zł, za drugą–3,6 zł, za trzecią – 4,2 zł, a za każdą następną – 3,00 zł. Opłatę uiszcza się w parkometrach lub u inkasentów wyznaczonych przez miasto. Za brak odpowiedniej opłaty, grozi kara 100 zł.