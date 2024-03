Rozbudź w dziecku miłość do natury – poprzez domowy wylęg piskląt

Kreatywność, empatia, łatwość radzenia sobie z problemami, spokój, uszanowanie natury i otaczającego nas świata – to wszystko chcielibyśmy zaszczepić naszym dzieciom, by radziły sobie jak najlepiej gdy dorosną. Czy plastikowe zabawki, jakie one by nie były, są w stanie zastąpić naturalne bodźce? Na pewno nie!