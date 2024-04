Sosna zamortyzowała siłę uderzenia

Dziś, 13 kwietnia o 5.28 dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim otrzymał zgłoszenie o groźnym wypadku w Czemiernikach przy ul. Zamkowej. Volkswagen touran wypadł z drogi przy ul. Zamkowej i uderzył w przydrożne sosny. Autem podróżowało 3 młodych mężczyzn.

Na miejscu pracuje policja i służby, w akcji brało 3 zastępy straży pożarnej.

- Pojazdem kierował 23-latek, jechało z nim dwóch pasażerów. Auto poruszało się od Suchowoli w stronę Czemiernik. Pojazd zjechał z drogi z nieustalonych jeszcze przyczyn. Wiadomo, że pasażerowie byli nietrzeźwi, mieli po ok. 1,5 promila alkoholu w organizmie. Stanu trzeźwości kierowcy jeszcze nie ustalono, strażacy wycinali go zza kierownicy vol.swagena, poprano od niego krew do badań - mówi dla DW nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.