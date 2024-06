Tragiczne popołudnie. 1 śmierć, 4 rannych

Do tragedii doszło ok. godz. 19. Jak podają służby drogowe na ul. Międzyrzeckiej zderzyły się dwa auta osobowe. Na miejscu pracuje policja, straż, służby medyczne. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy do DK 19 przez Radzyń Podlaski. Wcześniej w Dęblinie na ul. Niepodległości fiat potrącił 83-letnią kobietę. Poszkodowaną przewieziono do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Fiatem, który potrącił seniorkę, kierowała 56-latka. Była trzeźwa