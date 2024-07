Wakacje w mundurze zakończone przysięgą. Jest prawie 100 nowych terytorialsów

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Poza liczną grupą młodych żołnierzy (średnia wieku to 24 lata) przyciągnęła ich najbliższych, ale również mieszkańców miasta, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji mundurowych.

W grupie świeżo upieczonych terytorialsów są głównie studenci i pełnoletni uczniowie. - W ramach 6. edycji projektu „Wakacje z WOT”, przez szesnaście dni ochotnicy zapoznawali się z podstawami żołnierskiego rzemiosła. Po przysiędze rozpoczną służbę na wyznaczonych stanowiskach w jednym z pięciu batalionów 2 LBOT – w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku i Zamościu - informuje kpt. Marta Gaborek, rzeczniczka 2. LBOT.

Dodaje, że gdyby ktoś chciał dołączyć do armii, to ma jeszcze okazję, bo takie wakacyjne szkolenia będą jeszcze tego lata organizowaneod 9 do 24 sierpnia, a także w drugiej połowie września.

Rekrutuje również nowy batalion w Bezwoli, który rozpoczął działalność 1 lipca. - Trwa kompletowanie kadry zawodowej i rekrutacja żołnierzy-ochotników do terytorialnej służby wojskowej. To ciekawa oferta stabilnej pracy oraz rozwoju zawodowego w wojskowości skierowana głównie do mieszkańców powiatów radzyńskiego, parczewskiego i łukowskiego - podpowiada kpt. Gaborek.