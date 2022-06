Nagrody dla najlepszych lubelskich rolników. Czym kuszono w Końskowoli?

Motor Lublin lepszy od Fogo Unii w Lesznie. Pozostał niepokonanym liderem PGE Ekstraligi

W wyjazdowym starciu Motoru Lublin z Fogo Unią Leszno działo się naprawdę wiele. Były mijanki, walka na łokcie, pobity rekord toru, a do tego jeszcze żużlowcy trzymali kibiców w niepewności do samego końca. Ostatecznie to wicemistrzowie Polski triumfowali w niedzielę 47:43 oraz 105:75 w dwumeczu