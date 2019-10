"W lubelskim oddziale wnioski nie leżą latami". ARiMR ogłasza nowe programy i ostrzega przed oszustami

W lubelskim oddziale wnioski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie leżą latami – zapewniał na wtorkowej konferencji prasowej Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o tzw. taśmy Ardanowskiego. W nagraniu, które wyciekło do mediów, minister rolnictwa i rozwoju wsi zarzuca dyrektorom regionalnym ARiMR opieszałość w rozpatrzeniu wniosków składanych przez rolników.

Zdaniem ministra opóźnienia dotyczą m.in. cieszącej się dużym zainteresowaniem „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

– W lubelskim oddziale najpopularniejsze były dwa nabory na maszyny rolnicze – mówi Gałaszkiewicz. – Pierwszy nabór jest już zakończony, podpisaliśmy 1352 umowy. Z kwietniowego naboru podpisaliśmy 1419 umów. Do rozpatrzenia zostało jeszcze 8 proc. ze złożonych wniosków.

W przypadku równie popularnej „Premii dla młodych rolników”, podczas ostatniego naboru w lipcu 2019 r. wpłynęły 1003 wnioski.

– Trwa ich weryfikacja – mówi Gałaszkiewicz. I podlicza wcześniejsze nabory: – Do tej pory pomoc trafiła do 1574 osób. Wzrost kwoty pomocy do 150 tys. zł spowodował, że więcej rolników stara się o to wsparcie – dodaje.

Z informacji ARIMR wynika, że poziom zakontraktowanych umów z całej puli PROW-u jest na poziomie 43 proc.

– Na wykonanie całości mamy czas do końca 2020 r. – zaznaczył dyrektor Gałaszkiewicz.

Na co pieniądze

• Obecnie ARiMR prowadzi kilka naborów w tym m.in. na pomoc suszową. • Można starać się także o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Do wzięcia są większe niż do tej pory pieniądze – od 150 do 250 tys. zł. Powiększone zostało też grono potencjalnych odbiorców. – Mogą to być też osoby prowadzące działalności gospodarczą pozostające na KRUS-ie, które chcą swoją działalność rozszerzyć – wyjaśnia Przemysław Podolski, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego.

• Do końca roku ruszy też m.in. nabór dla gospodarstw położonych na obszarach Natura 2000 (listopad). Kwota pomocy wynosi do 500 tys. zł (dla inwestujących w budynki inwentarskie) i do 200 tys. zł (inne inwestycje, poza budynkami inwentarskimi). • Jeszcze w 2019 r. ma ruszyć też nabór w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Pomoc – do 100 tys. zł – będą mogli otrzymać rolnicy, którzy zamierzają przetwarzać w gospodarstwach własne produkty, ale nie chcą rozpoczynać działalności gospodarczej. Ci, którzy chcą taką działalność prowadzić będą mogli starać się nawet o 500 tys. zł. Wsparcie można otrzymać m.in. na zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży.

Wypłata zaliczek

16 października rusza wypłata zaliczek. – Do tej pory Agencja wypłacała zaliczki jedynie do płatności bezpośrednich. Nowością od tego roku jest to, że zaliczkowane będą również płatności obszarowe czyli płatności: rolno-środowiskowo-klimatyczne, ONW i zalesienie – zapowiada Joanna Czerniak, naczelnik lubelskiego Biura Powiatowego ARiMR.

Rolniku, uważaj na oszustów

ARiMR ostrzega przed oszustami. Chodzi o sms-y, w których podawana jest nieprawdziwa informacja jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli. Osoba podszywająca się pod pracownika ARiMR prosi o wpłacenie 2 tys. zł w zamian za odstąpienie od takiej kontroli.

– Apelujemy aby na takie smsy nie reagować, a każdy taki przypadek próby wyłudzenia pieniędzy zgłaszać na policję lub do prokuratury – mówi dyrektor Krzysztof Gałaszkiewicz.