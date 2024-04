Jean-Michel Jarre i Brian May na wspólnym koncercie

Pionier muzyki elektronicznej wystąpi w Incheba Bratysława na Słowacji, na tle mostu SNP (UFO). Na scenie dołączy do niego gość specjalny Sir Brian May, a wstęp na festiwal jest bezpłatny.

Do tego transmisja w słowackiej telewizji krajowej RTVS na żywo, jak również na kanale YouTube Jeana-Michela Jarre’a.

„The Bridge From The Future” czyli most z przyszłości, to specjalnie wymyślony przez artystę projekt, który zainauguruje siódmą edycję The STARMUS Festival. W tym roku festiwal, którego tematem przewodnim jest przyszłość naszej rodzimej planety, gromadzi laureatów Nagrody Nobla, wybitnych naukowców i badaczy, astronautów, intelektualistów i artystów, aby wymieniać się wiedzą i spostrzeżeniami.

Został założony przez astrofizyka Garika Israeliana, doktora oraz gitarzystę Queen i doktora astrofizyki Sir Briana Maya, pod auspicjami Stephena Hawkinga.

W tym roku koncert i festiwal Starmus w Bratysławie organizuje firma ESET.

„Kontynuując naukę z przeszłości, powinniśmy dziś słuchać przyszłości, będąc otwarci i uważni na napływające ze świata sy-gnały. Przełomy, odkrycia i rozwiązania we wszystkich dziedzinach istniały już przed nami, w przyszłości i czekają na nas aby je znaleźć. Naszym powołaniem jako artystów, naukowców, przedsiębiorców i obywatelu jest angażowanie się i aktywowanie postępu tworzenia mostu z przyszłości. Taki jest duch STARMUS” – komentuje Jean-Michel Jarre.