Kajko i Kokosz. Powrót Milusia. Premiera już w środę

Każdy album serii zawiera jedną, pełnometrażową historię. Autorami „Nowych Przygód” są: Maciej Kur, Sławomir Kiełbus oraz Piotr Bednarczyk, którzy w swoim stylu, ale z wielkim szacunkiem dla ducha oryginału od lat tworzą kolejne historie o Kajku, Kokoszu i innych bohaterach z Mirmiłowa.

Co czeka na czytelników w tomie „Powrót Milusia”?

Maciej Kur zdradza, że będzie baśniowo, sentymentalnie i nostalgicznie, choć oczywiście z dużą dawką humoru:

„Powrót Milusia to opowieść o niespodziewanym spotkaniu po latach, ale też o dawaniu drugiej szansy i o tym, że nikt nie jest „nie do naprawienia”. Zależało mi, by odpowiednio wyważyć zwariowaną komedię ze scenami, które trzymają w napięciu i z fragmentami, które będą wzruszające lub refleksyjne. Humor w serii „Kajko i Kokosz” jest bardzo ważny, ale czasem trzeba wiedzieć, kiedy wcisnąć pauzę, by lepiej wybrzmiały dramatyczne momenty. Czasem dobrze zrobić to nieco wcześniej, by powoli przejść w inny ton. Inaczej czytelnik może mieć poczucie huśtawki nastrojów, gdy w jednym kadrze jest żart, a w kolejnym dramat. Długo pracowałem nad ostatnią częścią opowieści. To moment, do którego buduje się cała fabuła – powinno być tu jak najwięcej akcji i niespodzianek”.

Maciej Kur zdradza także, że poza Milusiem powróci wiele znajomych twarzy; więcej niż w poprzednich albumach z cyklu Nowe Przygody:

„Janusz Christa miał wiele znakomitych postaci, które pojawiły się tylko jednorazowo, ale ilekroć po nie sięgam okazuje się, że mają jeszcze wielki potencjał. Gdyby nie fakt, że sporo z nich mieszka poza grodem, spokojnie mogłyby przewijać się w serii regularnie".

Komiks Kajko i Kokosz – Nowe Przygody. Powrót Milusia ukaże się nakładem Wydawnictwa Egmont już 13 marca.