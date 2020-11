Nie żyje David Prowse. Zapisał się w popkulturze jako Darth Vader

Jeden z głównych antybohaterów oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen – Darth Vader. Zagrał go aktor i kulturysta, David Prowse. Zmarł właśnie w wieku 85 lat.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz