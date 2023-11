Program TV 10-12 listopada. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 10 listopada:



Tenet, reż. Christopher Nolan, TVN, godz. 20



Przedostatni film słynnego Christophera Nolana, twórcy głośnego "Oppenheimera". W "Tenecie" reżyser przedstawia zawiłą historię agenta CIA, którego zadaniem staje się wytropienie niebezpiecznych ludzi powiązanych z technologią służącą do manipulacji czasem. W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Pattinson, John David Washington i Elizabeth Debicki.



Człowiek, który gapił się na kozy, reż. Grant Heslov, TVP Kultura, godz. 20.05



George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges i Kevin Spacey w nietypowej opowieści łączącej opowieści kina szpiegowskiego i komedii. To historia dziennikarza, który wpada na trop eksperymentalnego oddziału wojskowego złożonego z żołnierzy, posiadających rzekomo zdolności paranormalne.



Moja wielka grecka wycieczka, reż. Donald Petrie, TVP 2, godz. 21.40



Znana z "Mojego wielkiego greckiego wesela", Nia Vardaols, tym razem w nieco innej roli, chociaż tytuł produkcji i nazwiska twórców wskazują, że będziemy mieli do czynienia z podobną fabułą. Tym razem aktorka wciela się w rolę nauczycielki, która z powodu braku pieniędzy postanawia podjąć pracę przewodnika wycieczek. Nie zdaje sobie jednak sprawy, na jakie trudności natrafi.



Sobota, 11 listopada:



Billy Elliot, reż. Stephen Daldry, TVN Siedem, godz. 13.40



Pochodzący z górniczej rodziny jedenastoletni Billy, na przekór ojcu, który wróży mu karierę bokserską, pragnie zostać tancerzem Królewskiej Akademii Tańca. W filmie głośną kreację stworzył młody Jamie Bell.



Dywizjon 303. Historia prawdziwa, reż. Denis Delić, TV4, godz. 18.45



Filmowe widowisko o losach polskich lotników, którzy w ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) stworzyli elitarną jednostkę - Dywizjon 303. Na ekranie brylują m.in. Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny i John Kay Steel. Warto podkreślić, że w tym samym roku powstał drugi film o wspomnianych lotnikach - "303. Bitwa o Anglię".



Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, TVP Kultura, godz. 20



Jeden z najważniejszych filmów w historii polskiego kina to adaptacja prozy Władysława Reymonta w gwiazdorskiej obsadzie. Dzieło Andrzeja Wajdy otrzymało w 1976 roku nominację do Oscara. Historia trzech przyjaciół, którzy zakładają fabrykę w Łodzi, chcąc jak najszybciej dorobić się fortuny, do dziś uchodzi za film niezwykły i przełomowy w dziejach rodzimej kinematografii.



Niedziela, 12 listopada:



Za duży na bajki, reż. Kristoffer Rus, TVN, godz. 15.15



Jeden z większych przebojów polskiego kina familijnego ostatnich lat. Bohaterem produkcji jest nastoletni Waldek, który walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. To wzruszająca opowieść dla całej rodziny.



Men in Black: International, reż. F. Gary Gray, Polsat, godz. 20



Spin-off słynnej serii o przygodach "facetów w czerni". Doświadczony agent H i debiutantka M łączą siły, aby zmierzyć się z niebezpieczeństwem, jakiego świat jeszcze nie widział. Zadaniem agentów H i M jest uratowanie nie tylko agencji MIB, ale również całej ludzkości.



Podły, okrutny, zły, reż. Joe Berlinger, TVP 2, godz. 21



Zac Efron jako Ted Bundy - jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców Ameryki. Film ukazuje kronikę zbrodni Bundy'ego z perspektywy jego długoletniej dziewczyny Liz Kendall, która nie wierzyła w prawdę o nim. W tej roli Lily Collins.