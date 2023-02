Program TV 10-12 lutego 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 10 lutego:



Oskar i pani Róża, reż. Eric-Emmanuel Schmitt, TVP Kultura, godz. 18.05



Słynny Eric-Emmanuel Schmitt w 2009 sam podjął się przeniesienia własnej kultowej powieści na ekran. Oskar to ciężko chory dziesięciolatek, który zaprzyjaźnia się z przypadkowo poznaną dostawczynią pizzy. W filmie zagrali m.in. Michele Laroque i Max von Sydow.



Zabójcze maszyny, reż. Christian Rivers, TVN, godz. 20



W postapokaliptycznym świecie ludzkość dostosowała się do nowych warunków. Ludzie żyją w miastach podróżujących po pustkowiach. Tom pochodzący z przedmieścia walczy o przetrwanie. Na swojej drodze spotyka niebezpieczną uciekinierkę Hester Shaw. W filmie występują m.in. Hera Hilmar, Hugo Weaving i Stephen Lang. Adaptacja powieści Philipa Reeve'a.



Spider-Man: Daleko od domu, reż. Jon Watts, godz. 21.05



Druga część disneyowskiej odsłony przygód Człowieka-Pająka. Tym razem Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Wkrótce musi stawić czoła nowemu przeciwnikowi - tajemniczemu Mysterio. W roli głównej powraca Tom Holland, który ma okazję odgrywać tę postać także w filmach "Kapitan Ameryka: Wojna bez granic" czy "Avengers: Wojna bez granic".



Sobota, 11 lutego:



Tarzan: Legenda, reż. David Yates, TVN Siedem, godz. 20



Nowa hollywoodzka adaptacja powieści Edgara Rice Burroughsa, opowiadająca jednak późniejsze losy Tarzana. Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emisariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że jest pionkiem w śmiertelnie niebezpiecznej grze targanego wolą zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii. W rolę tytułową wcielił się Alexander Skarsgard. W filmie występują również Margot Robbie i Christoph Waltz.



Och, życie, reż. Greg Berlanti, TVN, godz. 20



Holly i Eric nie pałają do siebie sympatią, prowadząc całkowicie odmienny styl życia. Wszystko staje na głowie, gdy ich wspólni przyjaciele giną w wypadku, zostawiając im pod opieką roczną córkę. Ciepły komediodramat z Katherine Heigl i Joshem Duhamelem w rolach głównych.



Rain Man, reż. Barry Levinson, TVP Kultura, godz. 20



Karierowicz Charlie dostaje informację o śmierci ojca, z którym od lat nie miał kontaktu. Z testamentu dowiaduje się, że ma starszego brata chorego na autyzm. Doskonałe role Toma Cruise'a i Dustina Hoffmana. Film zdobył 4 Oscary.



Niedziela, 12 lutego:



Tess, reż. Roman Polański, TVP Kultura, godz. 20



Nastassja Kinski w filmie Romana Polańskiego na podstawie powieści Thoamsa Hardy'ego. Tytułowa Tess jest ubogą kobietą mieszkającą w XIX-wiecznej Anglii. By przekonać się, czy bogata familia D'Ubervillów jest spokrewniona z rodziną woźnicy, ten wysyła swoją córkę Tess do ich domu. Dziewczyna staje się ofiarą bezwzględnych norm społecznych.



New York Taxi, reż. Tim Story, TV4, godz. 20.05



Nowojorski policjant ściga brazylijskie złodziejki, które napadają na banki. W śledztwie pomaga mu prowadząca taksówkę Belle Williams. Amerykańska wersja kultowej francuskiej komedii. W oryginale szalonego taksówkarza zagrał Samy Naceri, tu w tę rolę wcieliła się Queen Latifah.



Tower Heist: Zemsta cieciów, reż. Brett Ratner, Polsat, godz. 22.05



Pracownicy apartamentowca "Tower" postanawiają okraść biznesmena, który zdefraudował ich pieniądze. W przygotowaniach pomaga im złodziej Slide. Komedia kryminalna w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie brylują m.in. Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck i Matthew Broderick.