Znakomity "Ran" i legendarny Rambo Program TV 14-16 kwietnia 2023

Piątek, 14 kwietnia:



Ran, reż. Akira Kurosawa, TVP Kultura, godz. 20.10



Jeden z ostatnich filmów w dorobku najsłynniejszego japońskiego reżysera. "Ran" był również jego najdroższym filmem - olbrzymim widowiskiem bazującym na twórczości Szekspira. Zrealizowany z zachwycającym rozmachem obraz powstawał przez blisko dekadę. Film otrzymał Oscara za kostiumy i zdobył kilka nominacji.



Rambo II, reż. George P. Cosmatos, TV Puls, godz. 22



Chłodno przyjęta przez krytykę, ale dziś już kultowa - druga część przygód Johna Rambo. Bohater, w zamian za wyjście z więzienia, zgadza się na odszukanie amerykańskich jeńców wojennych przetrzymywanych na terenie Wietnamu. W przeciwieństwie do pierwszego filmu, będącego w pierwszej kolejności dramatem, druga odsłona skupia się przede wszystkim na akcji. Sylvester Stallone zdobył za tę rolę Złotą Malinę dla najgorszego aktora.



Blade - Wieczny łowca, reż. Stephen Norrington, TVN, godz. 23.10



Mroczne i brutalne widowisko na podstawie komiksów Marvela, zrealizowane w czasach gdy filmy na podstawie komiksów nie były jeszcze tak popularne i były kierowane do starszego widza. Mimo to efektowna produkcja z Wesleyem Snipesem w roli głównej zdobyła popularność na całym świecie i doczekała się dwóch kontynuacji.



Sobota, 15 kwietnia:



Incedible Hulk, reż. Louis Leterrier, TVN Siedem, godz. 20



Jeden z filmów, które zapoczątkowały filmowe uniwersum Marvela. Od czasu przypadkowego napromieniowania naukowiec Bruce Banner szuka lekarstwa, które pozwoli mu uwolnić się od niezwykłego stanu, w jaki wpada pod wpływem silnego stresu. W takich chwilach Banner zmienia się bowiem w olbrzymiego zielonego mutanta - Hulka. W rolę tytułową wciela się Edward Norton, w późniejszych filmach będzie to już Mark Ruffalo



Greenland, reż. Ric Roman Waugh, TVP 1, godz. 22.45



Trzymające w napięciu kino katastroficzne. Do Ziemi zbliża się ogromna kometa, jej fragmenty niszczą miasta, a świat pogrąża się w chaosie. Grany przez Gerarda Butlera Jon próbuje uratować swoją żonę i syna. Przez najbliższych kilkanaście godzin będzie gotowy na wszystko. Na ekranie można zobaczyć także m.in. Morenę Baccarin oraz Scotta Glenna.



Sposób na teściową, reż. Robert Luketic, TVN, godz. 21.35



Młoda kobieta poznaje mężczyznę marzeń. Jego matka jest jednak z piekła rodem i bez większych ceregieli zaczną bezpardonową rywalizację. Jane Fonda i Jennifer Lopez w zabawnej komedii romantycznej od twórcy "Legalnej blondynki".



Niedziela, 16 kwietnia:



Jak wytresować smoka 2, reż. Dean DeBlois, TVN, godz. 15.50



Kontynuacja słynnego „Jak wytresować smoka”. W drugiej części, pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi, Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.



Nice Guys. Równi goście, reż. Shane Black, TVP 2, godz. 21.05



Doskonała komedia sensacyjna Shane Blacka, autora scenariuszy do popularnych w latach 80-tych i 90-tych „Zabójczej broni” czy „Ostatniego Skauta”. Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno, para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku. Na ekranie brylują Russell Crowe i Ryan Gosling.



Nerve, reż. Henry Joost, Ariel Schulman, TV 4, godz. 22.40



Uczennica ostatniej klasy liceum dołącza do internetowej gry w prawdę i wyzwanie. Wkrótce odkrywa, że każdy jej ruch jest manipulowany przez anonimowych "obserwatorów". Intrygujący thriller oparty na nowych technologiach i psychologii zachowań w sieci. W rolach głównych Emma Roberts, Juliette Lewis i Dave Franco.