Program TV 14-16 lipca 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 14 lipca:



Plan idealny, reż. Paco Cabezas, TVN Siedem, godz. 21



Komedia romantyczna z dużym dodatkiem akcji. To historia nieszczęśliwej Marthy, która wreszcie poznaje mężczyznę swojego życia. Okazuje się jednak, że jest on płatnym mordercą. Na ekranie brylują Anna Kendrick, Sam Rockwell i Tim Roth.



Człowiek mafii, reż. Scott Mann, TV Puls,. godz. 21.45



Widowisko akcji w gwiazdorskiej obsadzie. Jeffrey Dean Morgan wciela się tutaj w pracownika kasyna, który wszelkimi sposobami stara się zdobyć pieniądze na leczenie śmiertelnie chorej córki. Gdy jego szef, grany przez Roberta De Niro, odmawia mu pożyczki, bohater decyduje się obrabować kasyno. Na ekranie zobaczymy także Ginę Carano i Dave'a Bautistę.



Uciekaj!, reż. Jordan Peele, TVN, godz. 22.20



Głośny, nagrodzony Oscarem za scenariusz, horror Jordana Peele. Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój. Bohater nabiera przekonania, że napięcie wynika z przyczyn rasowych. Film charakteryzuje się dusznym, mrocznym klimatem, który regularnie rozbijany jest przez dawkę charakterystycznego humoru.



Sobota, 15 lipca:



Ocean's 13, reż. Steven Soderbergh, TVN Siedem, godz. 20



Kolejna odsłona kultowej serii Stevena Soderbergha. Tym razem Danny Ocean wraz ze swoim gangiem postanawia pogrążyć finansowo i skompromitować bezwzględnego właściciela kasyn i hoteli, Willy'ego Banka. Na ekranie powracają George Clooney, Brad Pitt i Matt Damon.



Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, TVP Kultura, godz. 20



Magiczne kino Jeana-Pierre Jeuneta z niezapomnianą ścieżką dźwiękową Yanna Tiersena. Tytułowa Amelia to żyjąca samotnie w Paryżu dziewczyna, która odnajduje życiowy cel - postanawia uszczęśliwiać ludzi. Na ekranie pojawiają się ulubieńcy Jeuneta, tacy jak Dominique Pinon czy Rufus. W rolę główną wcieliła się Audrey Tautou.



Bloodshot, reż. Dave Wilson, Polsat, godz. 23



Adaptacja słynnego komiksu Boba Laytona z serii Valiant Comics. Tragicznie zmarły żołnierz zostaje przywrócony do życia przez korporację RST. Dzięki nowoczesnej technologii bohater staje się super-człowiekiem obdarzonym nieprzeciętnymi umiejętnościami. Teraz próbuje odzyskać wymazaną pamięć.



Niedziela, 16 lipca:



Avengers: Wojna bez granic, reż. Anthony Russo, Joe Russo, Polsat, godz. 12.55



Jedno z największych kinowych wydarzeń Marvela. Potężny Thanos zbiera Kamienie Nieskończoności w celu narzucenia swojej woli wszystkim istnieniom we wszechświecie. Tylko drużyna superbohaterów znanych jako Avengers może go powstrzymać. Po raz pierwszy w historii w jednym filmie pojawiło się na ekranie tak wielu komiksowych bohaterów, m.in. Thor, Iron Man, Spider-Man, Kapitan Ameryka i wielu innych.



Pokemon Detektyw Pikachu, reż. Rob Letterman, TVN, godz. 16.45



Adaptacja popularnej gry wideo okazała się również zaskakująco przyjemnym familijnym kinem. Duża zasługa w tym Ryana Reynoldsa, który podłożył głos słynnemu pokemonowi Pikachu. Jednocześnie jest to pierwsza hollywoodzka próba aktorskiego spojrzenia na kultową grę.



Matrix Reaktywacja, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski, TVN Siedem, godz. 20



Kontynuacja jednego z największych filmowych hitów przełomu lat 90. i 00. Tym razem Neo, który dołączył do ruchu oporu ludzi w walce z maszynami, wyrusza na misję ocalenia podziemnego miasta Syjon. W tym niebezpiecznym zadaniu towarzyszy mu ukochana Trinity. Film zachwyca przede wszystkim przełomowymi jak na owe czasy efektami specjalnymi.