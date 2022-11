"Psy" wracają. Program TV 18-20 listopada 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji

Piątek, 18 listopada:

Psy 3. W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski, Polsat, godz. 20



Jeden z niewielu w Polsce twórców kina gatunkowego powraca do serii, która przyniosła mu sławę. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce ponownie spotyka Nowego. W obsadzie ponownie znalazły się gwiazdy pierwowzoru: Bogusław Linda i Cezary Pazura. Na ekranie zobaczymy także m.in. Marcina Dorocińskiego i Sebastiana Fabijańskiego.



Wszyscy wiedzą, reż. Asghar Farhadi, TVP Kultura, godz. 20.05



Laura wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, jej nastoletniej córki. Film uwielbianego przez krytyków i widzów festiwali Asghara Farhadiego, twórcę docenionych "Rozstania" i "Klienta".



Dunkierka, reż. Christopher Nolat, TVN, godz. 22.10



Film wojenny jednego z najoryginalniejszych współczesnych reżyserów, Christophera Nolana. Wojska alianckie zostają przyparte do morza pod Dunkierką. Bitwa staje się sprawdzianem dla młodych żołnierzy, pilota RAF-u oraz załogi cywilnej łodzi płynącej przez Kanał La Manche. Intrygujące i trzymające w napięciu kino, zachwycające pod względem realizacji.



Sobota, 19 listopada:



Milczenie, reż. Martin Scorsese, TVP Kultura, godz. 20



Tuż po realizacji kontrowersyjnego i szokującego "Wilka z Wall Street", którego będzie można zobaczyć dzień później, Martin Scorsese wyruszył w zupełnie inne filmowe rejony, tworząc blisko 3-godzinną, ascetyczną opowieść o milczeniu Boga. XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże. W obsadzie m.in. Andrew Garfield, ADam Driver i Issei Ogata.



Rambo: Ostatnia krew, reż. Adrian Grunberg, TVP 1, godz. 21.35



Sylvester Stallone powraca w kolejnym filmie o przygodach weterana wojny w Wietnamie. Bohater po wielu latach trudnych doświadczeń osiadł w Arizonie, gdzie założył ranczo. Niestety, wciąż nie może odnaleźć spokoju. Po tym, jak bezwzględny kartel porywa jego przybraną córkę, Rambo rusza do Meksyku.



Pluton, reż. Olvier Stone, TVP Historia, godz. 23.05



Klasyka kina wojennego. Chris Taylor, młody żołnierz - ochotnik dołącza do plutonu walczącego w Wietnamie. Wkrótce doświadcza ogromnej potworności wojny. Film z Tomem Berengerem, Charliem Sheenem i Willemem Dafoe został nagrodzony 4 Oscarami.



Niedziela, 20 listopada:



Wilk z Wall Street, reż. Martin Scorsese, TV Puls, godz. 20



Wspomniany "Wilk z Wall Street" to najgłośniejszy z ostatnich filmów Martina Scorsese. Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI. Film wywołał liczne kontrowersje, chociażby z uwagi na rekordową ilość przekleństw padających w produkcji.





Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, reż. Peter Jackson, TV 4, godz. 20



Przed nami ostatnia część trylogii "Hobbit", której bohaterem jest Niziołek Bilbo, wędrujący z grupą krasnoludów i czarodziejem Gandalfem na spotkanie ze smokiem. W ostatniej odsłonie serii bohaterowie muszą zmierzyć się z legionami złych orków wysłanych przez Saurona na Samotną Górę. Pięć tytułowych armii zbiera się, by stoczyć ostateczny bój na śmierć i życie. Film z jednej strony stanowi zwieńczenie trylogii o przygodach Bilbo, z drugiej natomiast jest wprowadzeniem do wydarzeń znanych z "Władcy Pierścieni".

Jackie, reż. Pablo Larrain, TVP 2, godz. 21



Relacja wydarzeń z życia Jackie bezpośrednio po zamachu i zabójstwie jej męża, prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku. Film przyniósł uznanie grającej tytułową rolę Natalie Portman, która otrzymała za swoją kreację nominację do Oscara oraz Złotego Globu.