Program TV 2-4 czerwca 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 2 czerwca:



Wszyscy wiedzą, reż. Asghar Farhadi, TVP Kultura, godz. 20.10



Mistrz irańskiego kina, Asghar Farhadi, powraca z kolejnym angażującym dramatem. Tym razem w jego filmie wystąpiły gwiazdy z Hiszpanii: Penelope Cruz i Javier Bardem. Laura wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Imprezę przerywa zniknięcie jednej z córek - Irene.



Jeszcze dłuższe zaręczny, reż. Nicholas Stoller, TVN Siedem, godz. 21



Komedia romantyczna z Emilu Blunt, Alison Brie, Chrisem Prattem i Jasonem Segelem w rolach głównych. To historia młodego narzeczeństwa, które przechodzi kryzys. Stojąc w obliczu wyzwań kariery zawodowej, nacisku rodziny i mnóstwa innych przeszkód, Tom i Violet próbują zaplanować swój perfekcyjny ślub.



Obecność, reż. James Wan, TVN, godz. 23.20



Kultowy już horror luźno bazujący na prawdziwych losach świeckich egzorcystów: Lorraine i Eda Warrenów. Pewnego dnia zostają poproszeni o pomoc przez przerażoną rodzinę mieszkającą w starym domu na uboczu. Okazuje się, że domownicy są nawiedzani przez tajemniczą zjawę, która nie chce dać im spokoju. Film odniósł potężny sukces i doczekał się licznych kontynuacji.



Sobota, 3 czerwca:



Królowa, reż. Stephen Frears, TVP Kultura, godz. 20



Brytyjska królowa Elżbieta II i nowo wybrany premier, Tony Blair, radzą sobie z konsekwencjami wstrząsającej śmierci księżnej Diany. W rolę monarchini wcieliła się brawurowo Helen Mirren, otrzymując za swój występ Oscara w 2007 roku. Na ekranie towarzyszą jej m.in. Michael Sheen, James Cromwell i Sylvia Syms.



Midway, reż. Roland Emmerich, TVP 1, godz. 21.30



Twórca takich widowiskowych przebojów, jak "Dzień niepodległości" czy "Pojutrze", tym razem opowiada o słynnej bitwie z czasów II wojny światowej. Tytułowe Midway było ostatnim szańcem obrony na Pacyfiku, po zdobyciu którego Japonia niepodzielnie panowałaby już nad Oceanem Spokojnym. Film ukazuje losy amerykańskich żołnierzy marynarki wojennej. W obsadzie m.in. Ed Skrein, Patrick Wilson i Woody Harrelson.



Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie, reż. Seth MacFarlane, TVN, godz. 22.10



Komedia rozgrywająca się na Dzikim Zachodzie. To historia farmera, który wykorzystuje znajomość z żoną lokalnego rzezimieszka, by odzyskać miłość ukochanej. W obsadzie znaleźli się m.in. Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson i Neil Patrick Harris. Wspomniany MacFarlane jest również reżyserem produkcji.



Niedziela, 4 czerwca:



Interstellar, reż. Christopher Nolan, TVN, godz. 20



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu. Epickie widowisko sci-fi od twórcy "Incepcji" z udziałem Matthew McConaugheya, Anne Hathaway i Jessiki Chastain.



Con Air - lot skazańców, reż. Simon West, TV 4, godz. 20



Kino akcji klasy B, nagrodzone Złotą Maliną jako „niebezpieczny dla zdrowia i życia publicznego”. Niemniej to solidna rozrywka, która stoi bogatą obsadą z Nicolasem Cage’em, Johnem Malkovichem i Johnem Cusackiem na czele. Cage wciela się tu w postać Camerona Poe, który zostaje zwolniony warunkowo z więzienia. Leci jednak samolotem wypchanym po brzegi niebezpiecznymi skazańcami. Ci zaczynają się buntować.



Księgowy, reż. Gavin O'Connor, TV Puls, godz. 20



Sensacyjny dramat o losach księgowego, który rozpoczyna pracę w firmie zajmującej się robotyką. Mężczyzna wkrótce odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji. To trzymające w napięciu widowisko z udziałem Bena Afflecka, Anny Kendrick i J.K. Simmonsa.