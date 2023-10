Program TV 20-22 października 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 20 października:



Mężczyzna imieniem Ove, reż. Hannes Holm, TVP Kultura, godz. 20.05



Szwedzki komediodramat, który otrzymał dwie nominacje do Oscara. Zmęczony życiem sześćdziesięciolatek nie może pogodzić się ze śmiercią żony. Pojawienie się nowych sąsiadów wywraca jego świat do góry nogami. Film doczekał się amerykańskiej wersji z Tomem Hanksem w roli głównej.



25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, reż. Jan Holoubek, TVN, godz. 21.45



Głośny film Jana Holoubka, w filmowej soczewce ukazujący losy tytułowego Tomasza Komendy - chłopaka niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. W rolę tytułową wcielił się Piotr Trojan, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Agata Kulesza i Jan Frycz.



Uncharted, reż. Ruben Fleischer, Polsat, godz. 22.10



Adaptacja popularnej gry komputerowej. Bohaterem opowieści jest złodziej Nathan Drake, który zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora Sullivana. Razem chcą odnaleźć zaginione złoto Ferdynanda Magellana. Film z udziałem Toma Hollanda i Marka Wahlberga.



Sobota, 21 października:



Pokemon Detektyw Pikachu, reż. Rob Letterman, TVN Siedem, godz. 17.50



Kolejna w ten weekend ekranizacji gry wideo. Widowisko okazało się również zaskakująco przyjemnym familijnym kinem. Duża zasługa w tym Ryana Reynoldsa, który podłożył głos słynnemu pokemonowi Pikachu. Jednocześnie jest to pierwsza hollywoodzka próba aktorskiego spojrzenia na kultową grę.



Kamienne pięści, reż. Jonathan Jakubowicz, TVP 1, godz. 21.35



Historia życia Roberto Durána - wielokrotnego bokserskiego mistrza świata, który walczył na przestrzeni pięciu dekad. Na ekranie pojawiają się m.in. Edgar Ramirez, Robert De Niro, Usher Raymond i Ana de Armas.



Narodziny gwiazdy, reż. Bradley Cooper, TVN, godz. 21.35



Jeden z najgłośniejszych filmów muzycznych ostatnich lat. Bradley Cooper i Lady Gaga opowiadają o romansie między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką. Film zdobył jednego Oscara za utwór "The Shallow", ale nominowany był do statuetki aż w 8 kategoriach.



Niedziela, 22 października:



Trzej muszkieterowie, reż. Paul W.S. Anderson, TV Puls, godz. 14.35



Młody D'Artagnan zaprzyjaźnia się z trójką legendarnych muszkieterów. Razem muszą zapobiec wojnie w Europie. Hollywoodzka wariacja na temat słynnej powieści Aleksandra Dumasa. Na ekranie brylują m.in. Luke Evans, Orlando Bloom, Milla Jovovich i Mads Mikkelsen.



Oficer i szpieg, reż. Roman Polański, TVP 2, godz. 21.05



Film "Oficer i szpieg" to historia francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie więzienie. Film zdobył Srebrnego Lwa w Wenecji.



Łowca czarownic, reż. Breck Eisner, TVN, godz. 21.30



Znany z serii "Szybcy i wściekli" Vin Diesel, tym razem w przygodowej opowieści fantasy, której akcja dzieje się w Nowym Jorku. Aktor wciela się w rolę ostatniego łowcy czarownic, który staje do walki przeciwko wiedźmom. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Michael Caine, Elijah Wood i Rose Leslie.