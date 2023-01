Program TV 20-22 stycznia 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 20 stycznia:



Szalony Piotruś, reż. Jean-Luc Godard, TVP Kultura, godz. 20



Para kochanków, Marianne i Ferdynand zwany Piotrusiem, udaje się w szaloną podróż po południowej Francji. Kryminalny komedio-dramat mistrza francuskiego kina - Jeana-Luca Godarda. Na ekranie brylują ówczesne gwiazdy: Jean-Paul Belmondo i Anna Karina.



Skazany na piekło, reż. Ringo Lam, TV Puls, godz. 20



Propozycja dla wielbicieli kina kopanego. Jean-Claude Van Damme tym razem wciela się w rolę Amerykanina, który trafia do rosyjskiego więzienia o zaostrzonym rygorze. Władze ośrodka organizują tam cykliczne walki pomiędzy osadzonymi. Bohater próbuje przetrwać w okrutnym miejscu.



Smak zemsty. Peppermint, reż. Pierre Morel, TVP 1, godz. 23.10



Twórca "Uprowadzonej" i "13. dzielnicy" opowiada o zemście z perspektywy kobiety, której odebrano dziecko i męża. Grana przez Jennifer Garner bohaterka postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość mordercom. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Gallagher Jr. i John Ortiz.



Sobota, 21 stycznia:



I kto to mówi 2, reż. Amy Heckerling, TV 4, godz. 11



Kontynuacja familijnego przeboju lat 90., który zasłynął tym, że niemowlę przemówiło na ekranie głosem Bruce'a Willisa. W drugiej części filmu mały Mikey staje się zazdrosny o nowonarodzoną siostrzyczkę. Na ekranie powracają John Travolta oraz zmarła przed miesiącem Kristie Alley.



Weekend z królem, reż. Roger Michell, TVP Kultura, godz. 20



Rok 1939. Brytyjski król Jerzy VI jedzie z oficjalną wizytą do USA, aby przekonać prezydenta Roosevelta do zaangażowania się w wojnę w Europie. Jako ciekawostkę warto dodać, że w rolę Królowej Elżbiety wcieliła sie Olivia Colman, która następnie zagrała jej córkę - Elżbietę II - w zupełnie innej produkcji - serialu "The Crown". Główną rolę w filmie zagrał Bill Murray.



Życie Pi, reż. Ang Lee, Polsat, godz. 22.15



Podczas morskiej podróży z Indii do Kanady tonie statek. Nastoletniemu Pi udaje się przetrwać na niewielkiej łodzi. Szybko okazuje się, że ma ze sobą nietypowych kompanów, m.in. przerażającego tygrysa bengalskiego. Olśniewająca wizualnie produkcja z mocnym przesłaniem. Film został nagrodzony czterema Oscarami, w tym za najlepsze efekty specjalne.



Niedziela, 22 stycznia:



Wielki Mur, reż. Yimou Zhang, TVN Siedem, godz. 20



Uwięziony w labiryntach Wielkiego Muru Chińskiego najemnik odkrywa tajemnicę stojącą za powstaniem legendarnej budowli, jednego z cudów świata. Wkrótce musi stawić czoła krwiożerczym bestiom. Matt Damon i Pedro Pascal w chińskiej suerprodukcji.



Olimp w ogniu, reż. Antoine Fuqua, TVN, godz. 20



Odsunięty od obowiązków agent Secret Service jest jedyną nadzieją na uratowanie prezydenta, gdy Biały Dom zostaje zaatakowany przez terrorystów. Kontynuacja przeboju „Londyn w ogniu” z Gerardem Butlerem znanym z „300” w roli głównej.



Labirynt, reż. Denis Villeneuve, TVP 2, godz. 21.05



Sześcioletnia córka Kellera Dovera i jej koleżanka zostają uprowadzone. Zirytowany bezradnością policji ojciec bierze sprawy w swoje ręce. Znakomity thriller od twórcy nowego "Blade Runnera". Na uwagę zasługują świetne kreacje Jake'a Gyllenhaala i Hugh Jackmana.