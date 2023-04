Program TV 21-23 kwietnia 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 21 kwietnia:



Szczęśliwy Lazzaro, reż. Alice Rohrwacher, TVP Kultura, godz. 20.10



Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes włoski dramat z pogranicza magicznego realizmu. Niewinny i pełen dobroci Lazzaro przez wszystkich traktowany jest z wyższością. Kiedy udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka. Poruszające kino ze świetnymi rolami Alby Rohrwacher i Adriano Tardiolo.



Okrucieństwo nie do przyjęcia, reż. Joel Coen, Ethan Coen, TVN Siedem, godz. 21



Ulubieńcy Amerykańskiej Akademii Filmowej, bracia Coen, tym razem prezentują kryminał z wątkiem romantycznym. Marylin zarabia na życie dzięki szybkim ślubom i rozwodom z bogatymi mężczyznami. Kiedy jej plany burzy prawnik byłego męża, kobieta postanawia się zemścić. Na ekranie brylują Catherine Zeta-Jones i George Clooney.



Mroczne umysły reż. Jennifer Yuh Nelson, Polsat, godz. 22.10



Adaptacja bestsellerowej powieści Alexandry Bracken. To historia nastolatków obdarzonych potężną mocą, którzy zostają zamknięci przez obawiający się ich możliwości rząd. Szesnastoletnia Ruby, której moce nie mają sobie równych, ucieka z obozu i dołącza do grupy zbiegłych nastolatków, szukających bezpiecznej przystani. Głowna rolę w filmie zagrała Amandra Stenberg, znana m.in. z roli u boku Joanny Kulig w serialu "The Eddy".



Sobota, 22 kwietnia:



Judy, reż. Rupert Goold, TVP Kultura, godz. 20



Filmowa biografia legendarnej Judy Garland, czyli Dorotki z "Czarnoksiężnika z Oz" z 1939 roku. Garland była jedną z największych dziecięcych gwiazd klasycznego Hollywood, jednak sławę przypłaciła licznymi problemami osobistymi. Film Ruperta Goolda ukazuje ją już w dojrzałym wieku, kiedy pod koniec lat 60. wyrusza do Londynu na serię koncertów. W rolę tytułową brawurowo wcieliła się Renee Zellweger i otrzymała za swój występ Oscara.



60 sekund, reż. Dominic Sena, TV Puls, godz. 20



Trzymające w napięciu widowisko z Nicolasem Cage'em i Angeliną Jolie w rolach głównych. By uratować brata, legendarny złodziej samochodów musi w tydzień dostarczyć mafii 50 luksusowych aut. Film zarobił w 2000 roku blisko pół miliarda dolarów przy budżecie 90 milionów. To nowa wersja produkcji z 1974 roku.



Mistrz, reż. Maciej Barczewski, TVP 1, godz. 21.30



Historia boksera Tadeusza Pietrzykowskiego, który w czasie wojny trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Aby przeżyć, musiał brać udział w organizowanych przez nazistów walkach na ringu. Aktorski popis Piotra Głowackiego.



Niedziela, 23 kwietnia:



Shrek Forever, reż. Mike Mitchell, Polsat, godz. 13.40



Życie Shreka popadło w rutynę; ot żona, dzieci i pieluchy. Tęskniąc za czasami, kiedy budził postrach wśród okolicznych wieśniaków, ogr kupuje od Rumpelstiltskina jeden beztroski dzień. Kolejna odsłona przygód słynnego ogra i jego przyjaciół. Zabawa dla całej rodziny.



Jurassic World, reż. Colin Trevorrow, TVN Siedem, godz. 20



Pierwsza część nowej trylogii ze świata "Parku Jurajskiego" Spielberga. Po latach od wydarzeń znanych z oryginału, rozpoczęto prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi. Na świat przychodzi dinozaur łączący cechy kilku bestii. Wkrótce wymyka się spod kontroli. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard i Omary Sy w pełnym przygodowej akcji widowisku.



Prawdziwe kłasmtwa, reż. James Cameron, TV4, godz. 20



Twórca "Avatara", "Terminatora" i "Titanica", tym razem w komediowym wydaniu. Jednak mimo sporej dawki humoru "Prawdziwa kłamstwa" pozostają nafaszerowanym akcją widowiskiem ze spektakularnymi popisami kaskaderskimi. W roli głównej wystąpił Arnold Schwarzenegger, ale na uwagę bez wątpienia zasługuje tu kreacja Jamie Lee Curtis.