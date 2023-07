Program TV 21-23 lipca 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 21 lipca:



Tin Cup, reż. Ron Shelton, TVN Siedem, godz. 21



Klasyczna komedia romantyczna z lat 90. Niespełniony golfista zakochuje się w dziewczynie swojego największego rywala. W filmie wystąpili m.in. Rene Russo, Kevin Costner oraz duet znany ze słynnego "Nash Bridges" - Don Johnson i Cheech Marin.



1000 lat po Ziemi, reż. M. Night Shyamalan, Polsat, godz. 22



Słynny twórca "Szóstego zmysłu", M. Night Shyamalan, tym razem w widowiskowej opowieści science-fiction. Tysiąc lat po globalnej katastrofie statek generała Raige'a i jego syna rozbija się na Ziemi. Bohaterowie muszą stawić czoła dzikiej planecie. W rolę ojca i syna wcielili się spokrewnieni w rzeczywistości Will i Jaden Smithowie. Film został chłodno przyjęty przez widzów i krytyków.



Wodny świat, reż. Kevin Reynolds, TVN, godz. 22.15



Amerykańska odpowiedź na kultowego "Mad Maxa". Po stopieniu lodowców Ziemia zamieniła się w wielki ocean. Troje bohaterów wyrusza na poszukiwanie legendarnego stałego lądu. W rolach głównych wystąpili Kevin Costner, Dennis Hopper i Jeanne Tripplehorn. Reżyseruje Kevin Reynolds, który z Costnerem współpracował m.in. przy "Robin Hoodzie: Księciu złodziei" czy "Fandango".



Sobota, 22 lipca:



Captain Fantastic, reż. Matt Ross, TVP Kultura, godz. 20



Ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje pociechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w którym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia. Film z przebojową rolą Viggo Mortensena, za którą otrzymał nominację do Oscara.



Ocalony, reż. Peter Berg, TVP 1, godz. 21.35



Propozycja dla miłośników akcji. TVP 1 pokaże dramat wojenny z Markiem Wahlbergiem. Afganistan, 28 czerwca 2005 roku, czterech członków SEAL Team 10 otrzymuje zadanie zabicia lidera talibów. Niespodziewanie sami zostają otoczeni przez wroga i zaatakowani.



Lady Bird, reż. Greta Gerwig, TVN, godz. 23.10



Na ekrany lubelskich kin trafia w ten weekend jedna z najpopularniejszych premier roku - "Barbie". Jej reżyserką jest Greta Gerwig, która kilka lat temu podbiła Hollywood filmem "Lady Bird", który otrzymał aż pięć nominacji do Oscara. Ten obyczajowy komediodramat będzie można zobaczyć w sobotnią noc. To historia młodej zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum. W roli głównej Saoirse Ronan.



Niedziela, 23 lipca:



Spider-Man Uniwersum, reż. Bob Persichetti, Peter Ramsey, Polsat, godz. 11.45



Animowany przebój od studia Sony bazujący na słynnym bohaterze Marvela. W tym przypadku jedna kostium Spider-Mana przywdziewa nie Peter Parker, a Miles Morales. Nastolatek z Brooklynu otwiera bramę do uniwersum, poznając innych Spider-Manów z różnych wymiarów. Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat. Film zachwyca stroną audio-wizualną. Ostatnio w kinach można było oglądać drugą część hitu.



W 80 dni dookoła świata, reż. Samuel Tourneux, Puls 2, godz. 13.10



Animowana wariacja na temat powieści Juliusza Verne'a. Nastoletni małpiszon Obieżyświat i żaba Phileas podejmują szalone wyzwanie: chcą okrążyć Ziemią w 80 dni. Mimo sprzeciwu mamy i zaskoczeniu przyjaciół młody małpiszon wyrusza wraz z Phileasem w pełną wyzwań i niebezpieczeństw podróż przez świat, którego wcale nie zna. Animowana przygoda dla całej rodziny.



Przepowiednia, reż. Mark Pellington, TV 4, godz. 20



Thriller grozy z Richardem Gere'em w roli głównej. Aktor wciela się w postać wdowca, który po śmierci żony zaczyna dostrzegać w swoim otoczeniu dziwną postać. Mężczyzna trafia do miasteczka, którego mieszkańców nawiedza ta sama zjawa. Film nawiązuje do niewyjaśnionych doniesień z Wirginii Zachodniej w USA, gdzie w latach 60. wystąpiło wiele relacji oraz zeznań świadków, rzekomo widzących wspominaną postać. Z doniesieniami łączono również katastrofę mostu Silver Bridge, która miała miejsce w 1967 roku.