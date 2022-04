Program TV 22-24 kwietnia 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 22 kwietnia:



Riddick, reż. David Twohy, TV Puls, godz. 20



Coś dla wielbicieli kina akcji z domieszką sci-fi. Trzecia część serii o losach niebezpiecznego więźnia Riddicka. Tym razem zdradzony i pozostawiony na odległej, spalonej słońcem i niebezpiecznej planecie, walczy z drapieżnymi bestiami o przetrwanie. Gwiazdą serii jest znany z "Szybkich i Wściekłych" Vin Diesel.



Milczenie owiec, reż. Jonathan Demme, TVP Kultura, godz. 20.05



Kultowy thriller z Anthonym Hopkinsem w roli słynnego mordercy-kanibala. W filmie Jonathana Demme, będącym adaptacją prozy Thomasa Harrisa, podążamy za agentką FBI Clarice Starling, która musi rozwikłać sprawę seryjnego mordercy wyróżniającego się szczególnym okrucieństwem wobec ofiar. O pomoc w tej sprawie kobieta prosi właśnie przebywającego w więzieniu Hannibala Lectera.



Londyński bulwar, reż. William Monahan, TVP 1, godz. 22.15



Mieszanka romansu i kryminału w gwiazdorskiej obsadzie. Colin Farrell wciela sie w rolę mężczyzny chcącego zapomnieć o przestępczej przeszłości. Dawni znajomi mają jednak co do tego inne plany. Na ekranie pojawiają się także Keira Knightley, David Thewlis, Ben Chaplin oraz Ray Winstone.



Sobota, 23 kwietnia:



Captain Fantastic, reż. Matt Ross, TVP Kultura, godz. 20



Ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje pociechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w którym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia. Film z przebojową rolą Viggo Mortensena, za którą otrzymał nominację do Oscara.



Miss Agent, reż. Donald Petrie, TVN Siedem, godz. 20



Komedia kryminalna, która w czasie swojej premiery dwie dekady temu zdobyła olbrzymią popularność. Sandra Bullock wciela się tutaj w rolę agentki FBI, która chcąc wytropić grożącego zamachem terrorystę decyduje się na nietypowy krok - postanawia wziąć udział w konkursie piękności. Prosty plan przysparza bohaterce wiele problemów. Na ekranie pojawiają się także tacy aktorzy, jak Michael Caine czy William Shatner.



Na noże, reż. Rian Johnson, TVP 1, godz. 21.35



Doskonale przyjęta przez krytykę i publiczność komedia kryminalna czerpiąca wzorce z prozy Agathy Christie. Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani. W tej nominowanej do Oscara produkcji wystąpiły takie gwiazdy, jak Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans czy Jamie Lee Curtis.



Niedziela, 24 kwiertnia:



Czarna pantera, reż. Ryan Coogler, TV Puls, godz. 17.30



Nominowane do Oscara w 7 kategoriach widowisko superbohaterskie z Uniwersum Marvela. Książę T'Challa przywdziewa kostium Czarnej Pantery po tym, jak jego ojciec - król Wakandy, ukrytego afrykańskiego kraju - zostaje podstępnie zamordowany. Film zachwyca przede wszystkim stroną audiowizualną.



Pamieć absolutna, reż. Len Wiseman, TV4, godz. 20



Remake słynnego filmu Paula Veerhoevena. W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację. W rolach głównych Colin Farrell i Kate Beckinsale.



Legion samobójców, reż. David Ayer, TVN, godz. 21.30



Kolejny z filmów wliczających się w kinowe uniwersum DC, w skład którego wchodzą filmy o Supermanie i Lidze Sprawiedliwości. W tej odsłonie grupa złoczyńców otrzymuje od rządu szansę na odkupienie, wypełniając misję zagrażającą ich życiu. Na ekranie pojawiają się takie komiksowe postaci, jak Joker, Harley Quinn czy Deadshot.