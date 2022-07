Program TV 22-24 lipca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 22 lipca:



Wojna o planetę małp, reż. Matt Reeves, Polsat, godz. 22.05



Twórca najnowszej wersji filmowego "Batmana" kilka lat temu opowiedział również nową historię kultowej "Planety małp". Proponowany przez Polsat tytuł stanowił również finał całej trylogii ukazującej losy inteligentnej małpy - Cezara. Wraz z innymi małpami uwikłał się on w zbrojny konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny Pułkownik. Emocjonujące i efektowne widowisko z Andym Serkisem i Woodym Harrelsonem w rolach głównych.



Diamenty są wieczne, reż. Guy Hamilton, TVP 1, godz. 22.30



Po krótkiej przerwie, kiedy w 1969 roku zastąpił go George Lazenby, Sean Connery powrócił do roli Jamesa Bonda w filmie "Diamenty są wieczne" z 1971. Był to jednak jego ostatni występ w tej kultowej roli. W tej odsłonie Bond musi przeprowadzić śledztwo w sprawie przemytu diamentów. Sprawa wiedzie agenta do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.



Happy End, reż. Michael Haneke, TVP Kultura, godz. 22.55



Ostatni dotychczas film jednego z najważniejszych europejskich reżyserów. Twórca "Funny Games" i "Miłości" tym razem mierzy się m.in. z tematem social mediów. Film ukazuje kilka dramatycznych dni z życia bogatej europejskiej rodziny, mieszkającej w Calais. Kilka dni, podczas których wyjdą na jaw długo skrywane sekrety. W filmie wystąpili ulubieńcy Hanekego: Isabelle Huppert i Jean-Louis Trintignant.



Sobota, 23 lipca:



Jumanji: Przygoda w dżungli, reż. Jake Kasdan, Polsat, godz. 20.05



Grupka przyjaciół odkrywa starą grę wideo. Gry rozpoczynają rozgrywkę, zostają przeniesieni do wirtualnego świata dżungli pełnej niebezpieczeństw. Film Jake'a Kasdana to odświeżona wersja słynnej produkcji familijnej z Robinem Williamsem. Tym razem unowocześniono fabułę bazując na grach komputerowych i dodano dużo specyficznego humoru, ale ostatecznie produkcja zdobyła dużą popularność głównie za sprawą obsady, w której znaleźli się Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black i Kevin Hart.



Jak zostać królem, reż. Tom Hooper, TVP 1, godz. 21.30



Filmowa opowieść o losach Jerzego IV, który w obliczu zbliżającej się II wojny światowej, zmagał się ze wstydliwym problemem. Nie mogąc przemawiać do ludu, szuka pomocy u niekonwencjonalnego specjalisty od dykcji. Ozdobą filmu są doskonałe kreacje Colina Firtha, Geoffreya Rusha i Heleny Bonham Carter. Film zdobył cztery Oscary.



Predators, reż. Nimród Antal, godz. 22.45



Efektowne kino dla wielbicieli filmowych opowieści o losach słynnego kosmicznego zabójcy. Tym razem Hollywood postanowiło zabrać widzów na obcą planetę zamieszkaną przez kosmicznych łowców, rozszerzają również uniwersum, ukazując różne rasy Predatorów. Gwiazdorska obsada wciela się tu w role najemników, gangsterów, skazańców i żołnierzy, którzy zostają wrzuceni w wir nierównej walki z przeciwnikiem. Już na początku sierpnia na platformie Disney+ będzie można zobaczyć kolejny film o Predatorach: "Prey".



Niedziela, 24 lipca:



Artur i zemsta Maltazara, reż. Luc Besson, TVP 2, godz. 12.10



Druga część animowanego przeboju Luca Bessona. Artur powraca do krainy Minimków, gdyż jest przekonany, że księżniczce Selenii grozi niebezpieczeństwo. Tymczasem wiadomość o treści S.O.S. nie pochodzi od niej.



Kroniki Riddicka, reż. David Twohy, TVN Siedem, godz. 20



Armia okrutnych Necromongerów najeżdża galaktykę. Jedyną istotą, która może im się przeciwstawić, jest awanturnik i ścigany więzień Riddick, mający dar widzenia w ciemności. Kino science-fiction z kultową już postacią Riddicka, znanego z serii filmów i gier wideo.



Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii, reż. Robert Eggers, TV4, godz. 22.20



Zachwycający surowym, posępnym klimatem horror, który rozgrywa się w XVII wieku w Nowej Anglii. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie. Film zachwycił krytyków i przyniósł uznanie reżyserowi, Robertowi Eggersowi, który wkrótce zaczął być uważany za jednego z ciekawszych twórców młodego pokolenia w Hollywood. Jego ostatnią produkcją był głośny "Wiking" z Alexandrem Skarsgardem w roli głównej.