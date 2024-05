Posłuchaj: Krzysztof Cugowski i nowa piosenka. A po wakacjach nowa płyta (wideo)

„Co za nami...” to refleksja nad czasem, jego upływem i nieuchronnością; nad grą, która się prozaicznie życiem zwie. Czy dla Artysty obecnego na scenie już szóstą dekadę to okazja do podsumowań? Czas jest nieubłagany... I choć czasem żałuję, że nie da się go cofnąć, staram się patrzeć do przodu. W końcu jesteśmy tu tak krótko, a ja czuję, że jeszcze sporo przede mną. Patrzę na życie trzeźwo i z dystansem, czas nareszcie przestać karmić się iluzjami, tak, jak w tekście – tak o piosence opowiada Krzysztof Cugowski.

Kompozytorem piosenki jest Michał Grymuza. Za tekst odpowiada Andrzej Mogielnicki, a teledysk to dzieło Aleksandry Gó-reckiej.

Co za nami, co przed nami jest pierwszym singlem zapowiadającym nowy album Krzysztofa Cugowskiego „Wiek to tylko liczba”, którego premiera zaplanowana jest na 6 września.