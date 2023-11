Program TV 24-26 listopada. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 24 listopada:



Wonder Woman 1984, reż. Patty Jenkins, TVN, godz. 20



Druga część przygód obdarzonej ponadprzeciętną mocą amazońskiej księżniczki Diany Prince. Tym razem akcja filmu przenosi się do lat 80. Znana jako Wonder Woman bohaterka musi stawić czoła nowym przeciwnikom, m.in. groźnej Cheetah, w której ręce trafia magiczny kamień spełniający życzenia. W roli tytułowej powróciła Gal Gadot, a do obsady dołączył m.in. Pedro Pascal



Psy 3. W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski, Polsat, godz. 20



Władysław Pasikowski po latach powrócił do kultowej serii, która przyniosła mu sławę. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i odkrywa zupełnie nieznany sobie świat. Wkrótce na jego drodze znów staje "Nowy". W filmie powróciły gwiazdy oryginalnego filmu, czyli Bogusław Linda i Cezary Pazura.



Mirari, reż. Lee Isaac Chung, TVP Kultura, godz. 20.05



Głośny koreański film, który zasłynął Oscarem dla Yuh-Jung Youn. Warto dodać, że aktorka w momencie otrzymania statuetki miała już ponad 70 lat. To poruszająca opowieść o koreańskiej rodzinie, która w pogoni za amerykańskim snem przenosi się do Arkansas i zakłada farmę. Życie w nowym miejscu wcale jednak nie okazuje się być łatwe.



Sobota, 25 listopada:



Mumia powraca, reż. Stephen Sommers, TVN Siedem, godz. 20



Druga część superprodukcji Stephena Sommersa. Mumia ponownie ożywa i podejmuje walkę o władzę. Rodzina O'Connellów stara się powstrzymać potwora. W rolach głównych znani z pierwszej części Brendan Fraser i Rachel Weisz. W rolę Króla Skorpiona wciela się Dwayne Johnson.



Jestem Bogiem, reż. Neil Burger, TVP 1, godz. 21.35



Bradley Cooper jako cierpiący na brak weny pisarz, Eddie. Bohater zaczyna stosować narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Wkrótce jego życie zupełnie się zmienia, ale pojawia się również niebezpieczeństwo. Na ekranie pojawiają się również Abiie Cornish i Robert De Niro.



Praktykant, reż. Nancy Meyers, TVN, godz. 21.45



Tego wieczora Roberta De Niro zobaczymy również w komedii Nancy Meyers. Aktor wcieli się w rolę zmęczonego emeryturą wdowca, który postanawia rozpocząć nowy etap swojego życia. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej poświęconej modzie. Jego przełożoną zostaje ambitna Jules, grana przez Anne Hathaway. Ciepła produkcja o sile przyjaźni.



Niedziela, 26 listopada:



Trolle, reż. Mike Mitchell, TVN, godz. 13.50



Barwne widowisko dla całej rodziny. Tytułowe Trolle to wesołe, rozśpiewane i bajecznie kolorowe stworki, które żyją w równie kolorowym lesie, niewiele wiedząc o otaczającym ich świecie. Księżniczka Poppy musi jednak wyruszyć w pełną niebezpieczeństw przygodę, żeby uratować przyjaciół i pomóc towarzyszowi odnaleźć radość.



Venom 2: Carnage, reż. Andy Serkis, Polsat, godz. 20



Zarażony obcą formą życia Eddie Brock próbuje na nowo poukładać swoje życie. Próbując odbudować swoją karierę, bohater planuje przeprowadzić wywiad z seryjnym mordercą, Cletusem Kasadym. Przestępca poznaje jednak sekret Brocka. Widowisko akcji na podstawie serii komiksów. Za kamerą stanął Andy Serkis, znany z roli Golluma we "Władcy Pierścieni".



Zakonnica, reż. Corin Hardy, TVN Siedem, godz. 22.45



Głośny horror z uniwersum "Obecności". Ojciec Burke i Siostra Irene zostają wysłani przez Watykan do klasztoru w Rumunii, aby zbadać przyczyny tajemniczej śmierci zakonnicy. Wkrótce odkrywają straszliwą prawdę. W filmie wystąpili Demian Bichir i Taissa Farmiga.