Program TV 24-26 lutego 2023. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 24 lutego:



Ex Machina, reż. Alex Garland, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzony Oscarem film science fiction. To historia programisty, który zostaje zaproszony do posiadłości szefa jednej z największych firm internetowych. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu związanego ze sztuczną inteligencją. W obsadzie znaleźli się Alicia Vikander, Domhnall Gleeson i Oscari Isaac.



Kickboxer, reż. David Worth, Mark DiSalle, TV Puls, godz. 21



Klasyk z Jeanem-Claude Van Damme'em w roli głównej. Grany przez popularnego aktora Kurt Sloane podejmuje trening pod czujnym okiem tajlandzkiego mistrza. Chce stawić czoło pogromcy swojego brata. Widowisko dla wielbicieli kina kopanego.



Annabelle: Narodziny zła, reż. David F. Sandberg, TVN, godz. 22.55



Kolejna odsłona serii grozy o opętanej lalce. Tym razem akcja przenosi się do lat 50. i ukazuje losy rodziny lalkarza, którzy stworzył tytułową zabawkę. Bierze on pod opiekę zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które stają się celem wykonanej przez lalkarza Annabelle.



Sobota, 25 lutego:



Bella i Sebastian 3, reż. Clovis Cornillac, TVP 2, godz. 12.20



Trzecia odsłona popularnej familijnej serii. Tym razem Sebastian, Bella oraz szczenięta uciekają w głąb gór, by ukryć się przed nieznajomym, który żąda oddania czworonożnych. Ciepła, rodzinna opowieść o wielkiej przyjaźni człowieka i czworonoga.



Wieczór gier, reż. John Francis Daley, Jonathan Goldstein, TVN, godz. 20.15



Grupa przyjaciół umawia się raz w tygodniu na wspólne gry i zabawy. Podczas jednego z wieczorów Brooks organizuje zabawę w rozwiązanie sprawy tajemniczego morderstwa z podstawionymi zbirami i agentami federalnymi. Kryminalna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie brylują m.in. Rachem McAdams, Jason Bateman i Kyle Chandler.



Cyborgi, reż. Akhtem Seitablayev, TVP 1, godz. 21.35



Ponad cztery miesiące trwała obrona lotniska w Doniecku przed oddziałami rosyjskimi w 2014. Ukraińskich ochotników, którzy dzielnie stawiali opór, nazwano "Cyborgami". Zrealizowany w 2017 roku dramat wojenny ukazuje ich historię.



Niedziela, 26 lutego:



Bliźniacy, reż. Ivan Reitman, TV4, godz. 12.55



Twórca "Pogromców duchów" wykorzystał popularność Arnolda Schwarzeneggera i Danny'ego Devito oraz ich diametralnie odmienne warunki fizyczne do stworzenia nietypowej komedii, w której obaj wcielają się w tytułowych bliźniaków. Obaj się nie znają i wychowali się w różnych rodzinach. Ścigani przez bandytów bracia wyruszają w pełną przygód podróż, aby odnaleźć swoją matkę, a przy okazji poznać się trochę bliżej.



Jumanji: Następny poziom, reż. Jake Kasdan, Polsat, godz. 16.10



Trzecia część cyklu "Jumanji". Znani z drugiej odsłony bohaterowie powracają do świata gry wideo. Zmieniły się jednak zasady. Przebojowa kontynuacja, w której na ekranie powracają m.in. Karen Gillan, Jack Black i Kevin Hart.



Do zobaczenia w zaświatach, reż. Albert Dupontel, TVP Kultura, godz. 20



Gdy, krótko po zakończeniu I wojny światowej, porucznik Pradelle zechce zbić fortunę na ciałach poległych, dwóch weteranów postara się mu przeszkodzić. Francuski dramat zrealizowany w nieco baśniowej konwencji. Na uwagę szczególnie zasługują charakteryzacja, kostiumy i scenografia.