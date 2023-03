Program TV 24-26 maja. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 24 marca:



Plan ucieczki, reż. Mikael Håfström, TV Puls, godz. 20



Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger w thrillerze akcji rozgrywającym się w więzieniu. Głównym bohaterem jest Ray - specjalista od zabezpieczeń więziennych. W trakcie testowania nowego projektu mężczyzna zostaje pozbawiony kontaktu ze swoją ekipą i zdany na siebie. W obsadzie znaleźli się także Amy Ryan, Jim Caviezel i Sam Neill.



Armia cieni, reż. Jean-Pierre Melville, TVP Kultura, godz. 20.05



Dramat wojenny przedstawiający historię członka francuskiego ruchu oporu, któremu udaje się uciec z rąk gestapo i wrócić do Marsylii. W rolach głównych Lino Ventura i Simone Signoret. Adaptacja cenionej powieści Josepha Kessela.



Mroczna wieża, reż. Nikolaj Arcel, Polsat, godz. 22.10



Ekranizacja bestsellerowej prozy Stephena Kinga, której bohaterem jest rewolwerowiec Roland, przemierzający powojenny świat zaludniony przez mutanty, demony i wampiry. W rolę główną wcielił się Idris Elba, a na ekranie towarzyszy mu m.in. Matthew McConaughey.



Sobota, 25 maja:



Captain Fantastic, reż. Matt Ross, TVP Kultura, godz. 20



Ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje pociechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w którym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia. Film z przebojową rolą Viggo Mortensena, za którą otrzymał nominację do Oscara.



Mayday, reż. Sam Akina, TVN, godz. 21.35



Komedia romantyczna na podstawie słynnej sztuki Raya Cooneya. Piotr Adamczyk wciela się tu w Janka, który posiada dwie żony i umiejętnie lawiruje pomiędzy nimi. Do czasu, gdy pojawią się kłopoty i powstanie zagrożenie, że cała sprawa się wyda. Na ekranie brylują również Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz i Adam Woronowicz.



Logan Lucky, reż. Steven Soderbergh, TVP 1, godz. 21.35



Dwaj bracia organizują skok podczas wyścigów samochodowych NASCAR w Karolinie Północnej, chociaż nie mają nic wspólnego z gangstgerką. Ich plan nie ma prawa się udać, a na horyzoncie już wiszą kłopoty. Channing Tatum i Adam Driver w brawurowym filmie Stevena Soderbergha, twórcy m.in. filmu "Traffic".



Niedziela, 26 maja:



Zakazane królestwo, reż. Rob Minkoff, TV4, godz. 12.55



Nastoletni Jason za pomocą tajemniczej laski przenosi się do baśniowej krainy w starożytnych Chinach, gdzie otrzymuje misję ratowania świata. Film z udziałem gwiazd chińskiego kina - Jetem Li i Jackie'em Chanem.



Aleksander Wielki, reż. Robert Rossen, TVP Kultura, godz. 20



Klasyczne hollywoodzkie spojrzenie na historię życia Aleksandra Wielkiego, który podbił wszystkie starożytne plemiona greckie i poprowadził armię macedońską przeciwko ogromnemu imperium perskiemu. W rolę tytułową wcielił się słynny Richard Burton.



Niezniszczalni, reż. Sylvester Stallone, TV Puls, godz. 20



Grupa najemników otrzymuje zadanie obalenia dyktatora jednego z południowoamerykańskich państw. Wyruszają więc na samobójczą misję. Popularne widowisko z gwiazdami kina akcji lat 80., m.in. Dolphem Lundgrenem, Erikiem Robertsem czy Sylvestrem Stallone'em. Na ekranie pojawiają się również współcześni gwiazdorzy pokroju Jasona Stathama.