Program TV 28-30 lipca 2023. Co warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 28 lipca:



Hydrozagadka, reż. Andrzej Kondratiuk, TVP Kultura, godz. 19.30



Klasyka polskiego kina, która dziś bawi przede wszystkim jako pastisz na wysokobudżetowe amerykańskie produkcje. W czasie największych upałów w Warszawie w niewytłumaczony sposób znika woda. Zagadkę postanawia rozwiązać nieustraszony - As. W rolę polskiego superbohatera rodem z PRL wcielił się Józef Nowak.



Gliniarz z Beverly Hills, reż. Martin Brest, TV Puls, godz. 20



Eddie Murphy w swojej ikonicznej kreacji Alexa Foleya, tytułowego gliniarza z Beverly Hills. Błyskotliwy policjant z Detroit wkracza w luksusowy świat Beverly Hills, aby schwytać mordercę swojego przyjaciela - Mikeya. Trop prowadzi do tajemniczej firmy, w której niegdyś pracował Mikey. Świetnie przyjęta komedia kryminalna, która doczekała się dwóch kontynuacji.



Firewall, reż. Richard Loncraine, TVN, godz. 22.20



Historia specjalisty komputerowego, który stworzył system antywłamaniowy dla pewnego banku. Wkrótce jego rodzina znajdzie się w niebezpieczeństwie, a on sam będzie musiał znaleźć lukę w swoim systemie, aby uratować bliskich. Trzymający w napięciu kryminał z Harrisonem Fordem i Paulem Bettanym.



Sobota, 29 lipca:



Jaguar, reż. Francis Veber, TVP 1, godz. 12.30



Przygodowe kino z Francji z Jeanem Reno i Patrickiem Bruelem w rolach głównych. To historia trzech bohaterów z zupełnie odmiennych światów, których spotkanie zmienia ich życie. Ich losy zaprowadzą ich w samo serce amazońskiej dżungli. Będą musieli jednak stawić czoła bezwzględnym gangsterom.



Everest, reż. Baltasar Kormákur, TVN Siedem, godz. 20



Filmowa opowieść o tragicznej ekspedycji z 1996 roku, podczas której próbę wspinaczki na najwyższy szczyt świata pokrzyżowała burza śnieżna. Ta katastroficzna produkcja zachwyca obsadą, w której znaleźli się m.in. Jason Clarke, Josh Brolin, Robin Wright i Jake Gyllenhaal.



Django, reż. Quentin Tarantino, Polsat, godz. 23



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego. Nagrodzony dwoma Oscarami film Quentina Tarantino ze znakomitymi rolami Jamie'ego Foxxa, Christopha Waltza i Leonardo DiCaprio.



Niedziela, 30 lipca:



Giganci ze stali, reż. Shawn Levy, Polsat, godz. 11.35



Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów. Widowisko science-fiction dla całej rodziny, z udziałem Hugh Jackmana znanego z serii "X-Men".



Infiltracja, reż. Martin Scorsese, TVN Siedem, godz. 20



Kultowa, nagrodzona 4 Oscarami, produkcja Martina Scorsese. Bohaterami filmu są tajny policjant, który wkrada się w łaski grupy przestępczej oraz informator mafii, który z kolei trafia do jednostki dochodzeniowej. Obaj toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę, nie znając swojej tożsamości. W rolach głównych Leonardo DiCaprio i Matt Damon. Film jest amerykańską wersją koreańskiego przeboju.



Teściowie, reż. Andrew Fleming, TVP 1, godz. 22.25



Komediowe widowisko w gwiazdorskiej obsadzie. Steve i Jerry mają zostać teściami. Wkrótce obaj zostają wciągnięci w międzynarodową aferę związaną z przemytem broni. W obsadzie brylują Michael Douglas, Albert Brooks, Ryan Reynolds i Robin Tunney.