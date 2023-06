Program TV 30 czerwca - 2 lipca. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 30 czerwca:



300, reż. Zack Snyder, TVN, godz. 20



Najcieplej przyjęty z filmów Zacka Snydera, późniejszego twórcy filmów o Batmanie i Supermanie z Uniwersum DC. "300" to również adaptacja komiksu. To opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach. 300. Spartan pod wodzą króla Leonidasa I staje na przeciw 100-tysięcznej armii perskiego króla Kserksesa. Widowisko zachwyca przede wszystkim niezwykłą stroną audiowizualną.



Zakonnica, reż. Corin Hardy, TVN, godz. 22.30



Głośny horror z uniwersum "Obecności". Ojciec Burke i Siostra Irene zostają wysłani przez Watykan do klasztoru w Rumunii, aby zbadać przyczyny tajemniczej śmierci zakonnicy. Wkrótce odkrywają straszliwą prawdę. W filmie wystąpili Demian Bichir i Taissa Farmiga.



Strzelec, reż. Antoine Fuqua, TVP 2, godz. 22.35



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tylko jego umiejętności są bowiem w stanie uchronić głowę kraju przed tragedią. Widowisko akcji pełne dynamicznych i trzymających w napięciu scen. W rolę tytułowego strzelca wciela się popularny Mark Wahlberg.



Sobota, 1 lipca:



Piraci z Karaibów: Na krańcu świata, reż. Gore Verbinski, Polsat, godz. 20.05



Polsat kontynuuje emisję przygód Jacka Sparrowa. Tym razem zobaczymy trzecią część opowieści. Will Turner i Elizabeth Swan wyruszają w podróż na kraniec świata, by uratować kapitana Jacka Sparrowa z pułapki Davy'ego Jonesa. To jeden z najmroczniejszych filmów serii, co szczególnie zaskakuje na tle realizowanej jednocześnie, a znacznie barwniejszej i bardziej humorystycznej, drugiej części.



Spectre, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 21.35



Przedostatnia odsłona przygód nieustraszonego Jamesa Bonda. Tym razem grany przez Daniela Craiga bohater stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji SPECTRE. Kluczem do tego jest tajemnicza obrączka. Tym razem twórcy starają się nawiązać do tradycji ulubionego brytyjskiego bohatera poprzez wprowadzenie postaci Ernsta Blofelda, w którego w nowym filmie wcielił się Christoph Waltz.



Bracia Sisters, reż. Jacques Audiard, TVN Siedem, godz. 22.30



Rok 1850, Oregon. Bracia Charlie i Eli tropią poszukiwacza złota, który jest w posiadaniu tajemnej receptury. Rzadko dziś widywany na ekranach western. Film zrealizował Jacques Audiard, twórca m.in. "Proroka". Na uwagę zasługuje znakomita obsada, z Joaquinem Phoenixem, Johnem C. Reillym i Jake'em Gyllenhaalem na czele.



Niedziela, 2 lipca:



Dzikie łowy, reż. Taika Waititi, TV Puls, godz. 13.40



Film popularnego Nowozelandczyka. Taika Waititi to twórca m.in. "Co robimy w ukryciu", "Jojo Rabbit" czy "Thor: Ragnarok". W "Dzikich łowach" reżyser opowiada losy młodego Ricky'ego, który trafia do rodziny zastępczej. Po śmierci przybranej ciotki, chłopak ucieka. W ślad za nimi ruszają szeroko zakrojone poszukiwania.



Ostatni smok, reż. Rob Cohen, Polsat, godz. 14.25



Przygodowe kino fantasy z dobrym humorem w tle. Ocalony przez smoka książę staje się złym i bezwzględnym królem, którego dotychczasowy przyjaciel, rycerz Bowen, próbuje obalić. W rolach głównych Dennis Quaid, Pete Postlethwaite i Sean Connery użyczający głosy smokowi.



Za kilka dolarów więcej, reż. Sergio Leone, TVP Kultura, godz. 20



Clint Eastwood i Sergio Leone w drugim filmie tak zwanej "trylogii dolarowej". Chociaż filmy nie są ze sobą połączone fabularnie, to łączy je postać bezimiennego rewolwerowca, który stawia czoła złu. Nagrodzony Oscarem Eastwood wraz z Lee Van Cleefem wcielają się w rolę rywalizujących ze sobą łowców nagród, którzy orientują się, że ścigają tego samego bandytę. Łączą siły w nadziei doprowadzenia go przed oblicze sprawiedliwości.