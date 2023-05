Program TV 5-7 maja 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątk, 5 maja:



Asystentka, reż. Kitty Green, TVP Kultura, godz. 20.10



Doceniony na festiwalu Film Independent niezależny dramat o absolwentce a koledżu, otrzymuje wymarzoną pracę przy produkcji filmów. Wkrótce odkrywa świat pełen nadużyć i podejrzanych zachowań. Po sukcesie produkcji jej reżyserka, Kitty Green, włączyła się w realizację serialu dla telewizji Apple - "Servant".



Duchy moich byłych, reż. Mark Waters, TVN Siedem, godz. 21



Matthew McConaughey, Jennifer Garner i Michael Douglas w nietypowej komedii romantycznej, której bohaterem jest lekkoduch Connor. W dniu ślubu jego brata, Connora odwiedzają duchy jego byłych dziewczyn, m.in. najlepsza przyjaciółka panny młodej. Filmowa wariacja na temat "Opowieści Wigilijnej".



Zwyczajna przysługa, reż. Paul Feig, TVP 2, godz. 22.55



Komedia kryminalna z Anną Kendrick i Blake Lively w rolach głównych. Opowieść o niezwykłym kobiecym duecie. Naiwna i bojąca się ryzyka Stephanie oraz będąca kobietą sukcesu, dążącą do celu bez względu na konsekwencje - Emily. Gdy ta druga znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Stephanie rozpoczyna prywatne śledztwo. Bardzo dobrze przyjęta przez widzów i krytyków produkcja.



Sobota, 6 maja:



Disco Polo, reż. Maciej Bochniak, TVN, godz. 21.30



Film o złotych latach disco-polo. Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig czy Piotr Głowacki w brawurowym reżyserskim debiucie Macieja Bochniaka o szalonych latach 90. Dwaj przyjaciele zakładają discopolowy zespół o nazwie LASER. Wkrótce osiągają zawrotny sukces i wyruszają na podbój sceny, także za granicami kraju.



Sztuka kłamania, reż. Laurent Tirard, TVP 2, godz. 22



Historyczne widowisko z dużą dawką humoru. Kapitan Neuville to przebiegły i pozbawiony skrupułów tchórz. Z kolei Elisabeth to szczera, rozważna i honorowa siostra niewinnej Pauline, czyli narzeczonej Neuville'a. Gdy mężczyzna wyrusza na front i przestaje się odzywać, Elisabeth zaczyna w jego imieniu pisać fałszywe listy do siostry. W obsadzie Melanie Laurent i Jean Dujardin.



Bez twarzy, reż. John Woo, TV Puls, godz. 22.40



Przebój jednego z najbardziej cenionych twórców kina akcji. John Woo zasłynął świetnie przyjętymi chińskimi produkcjami, takimi jak "Kula w łeb", "Był sobie złodziej" czy "Dzieci Triady", a wkrótce na pewien czas zawitał do Hollywood, czego efektem jest m.in. "Bez twarzy". Nicolas Cage i John Travolta grają tutaj śmiertelnych przeciwników, którzy dosłownie zamieniają się twarzami i tożsamościami.



Niedziela, 7 maja:



Krudowie, reż. Chris Sanders, Kirk De Micco, Polsat, godz. 13.30



W poszukiwaniu nowego domu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez prehistoryczne ziemie. Niespodziewanie dołącza do nich nowoczesny jaskiniowiec, którego poszukiwanie "jutra" zupełnie nie pasuje do poglądów naszego bohatera, hołdującego wczorajszym tradycjom. Familijna animacja od twórców „Shreka” i „Madagaskaru”.



Jupiter: Intronizacja, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski, TVN Siedem, godz. 20



Genetycznie zmodyfikowany były łowca przybywa na Ziemię, by odnaleźć młodą dziewczynę, której przeznaczone jest niezwykłe dziedzictwo. Baśniowy film twórców „Matrixa” z Milą Kunis i Channingiem Tatumem w rolach głównych. Film zachwyca przede wszystkim widowiskowymi efektami specjalnymi.



Bodyguard i żona zawodowca, reż. Patrick Hughes, TV Puls, godz. 20



Druga część komedii akcji z Ryanem Reynoldsem i Sasmuelem L. Jacksonem. Tym razem jednak na pierwszy plan wysuwa się Salma Hayek, grająca tytułową "żonę zawodowca", znacznie bardziej niebezpieczną od swojego męża. Michael, Darius i Sonia zostają wciągnięci w kolejną sensacyjną intrygę. Na ekranie brylują również Antonio Banderas i Morgan Freeman.