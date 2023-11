Program TV: Filmowy weekend 3-5 listopada. Co warto zobaczyć?

Piątek, 3 listopada:



Batman, reż. Matt Reeves, TVN, godz. 20



Świetnie przyjęty najnowszy film o kultowym bohaterze rodem z komiksu. Tym razem Batmana poznajemy na początku jego misji, jaką jest walka ze złem w mieście Gotham. Film zaskakuje przede wszystkim mrocznym, posępnym klimatem oraz fabułą nawiązującą do klasyków kina kryminalnego. Na ekranie brylują takie gwiazdy, jak Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell czy Paul Dano.



Wojna o planetę małp, reż. Matt Reeves, Polsat, godz. 23.15



Kolejny film Matta Reevesa, który będzie można zobaczyć w ten piątek to trzecia część serii o "planecie małp". Obdarzone inteligencją małpy zostają w zbrojny konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny Pułkownik. Film uważany za najlepszy z całej serii, stoi świetnymi efektami specjalnymi oraz poruszającą ścieżką dźwiękową.



Halloween, reż. David Gordon Green, TVN, godz. 23.45



Powrót bohaterów słynnego filmu Johna Carpentera z 1978 roku. Film ukazuje ponową konfrontację granej przez Jamie Lee Curtis Laurie Strode z Michaelem Myersem - zamaskowanym prześladowcą - przed którym uciekła 40 lat wcześniej. Produkcja została dobrze przyjęta przez widzów i krytyków.



Sobota, 4 listopada:



Green Zone, reż. Paul Greengrass, TV Puls, godz. 20



Rok 2003, starszy chorąży armii USA, Roy Miller, poszukując śladów irackiej broni masowego rażenia, przypadkowo wpada na trop niebezpiecznego spisku. Dramat wojenny z Mattem Damonem w roli głównej.



Dżentelmeni, reż. Guy Ritchie, TVP 1, godz. 21.35



Mickey Pearson, handlarz marihuany, zbudował ogromne imperium, ale teraz postanawia przejść na emeryturę. Pożegnanie z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło mu się wydawać. Matthe McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrel, Hugh Grant i Michelle Dockery w zwariowanym kinie kryminalnym pełnym specyficznego humoru.



Bajecznie bogaci Azjaci, reż. Jon M. Chu, TVN, godz. 21.35



Azjatycki przebój zrealizowany w Hollywood to historia Racher, która podróżuje z chłopakiem do Singapuru, nie zdając sobie sprawy z jego pochodzenia. W filmie występują m.in. nagrodzona Oscarem za "Wszystko wszędzie naraz" Michelle Yeoh czy nagrodzona Złotym Globem za udział w "Kłamstewku" Akwkwafina.



Niedziela, 5 listopada:



Minionki rozrabiają, reż. Pierre Coffin, Chris Renaud, Polsat, godz. 13.30



Druga część słynnej serii o przygodach tytułowych żółtych stworków. Tym razem za sprawą tajemniczego eliksiru Minionki zmieniają się w fioletowe potwory. Gru rusza do akcji, by ocalić swoich żółtych przyjaciół. Świetna zabawa dla całej rodziny.



Madagaskar 3, reż. Eric Darnell, Tom McGrath, Polsat, godz. 15.25



W trzeciej części przygód zwierząt z nowojorskiego zoo, lew Alex i jego przyjaciele wciąż próbują wrócić do placówki. Tym razem sprawy komplikują się, gdyż do przebycia jest cała Europa. Jak niezauważenie pokonać cały kontynent? Oczywiście w przebraniu trupy cyrkowej.



Faceci w czerni 3, reż. Barry Sonnenfeld, Polsat, godz. 20



Powrót Barry'ego Sonnenfelda do serii, którą zapoczątkował w 1997 roku. Grany przez Willa Smitha Agent J musi cofnąć się w czasie, by uratować swojego przyjaciela - Agenta K. Okazuje się, że w czasach swojej młodości K był zupełnie innym człowiekiem. Na ekranie brylują m.in. Tommy Lee Jones i Josh Broli w roli Agenta K oraz Emma Thompson i Michael Stuhlbarg.