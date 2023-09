Program TV na weekend 22-24 września. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 22 września:



Godzilla vs. Kong, reż. Adam Wingard, TVN, godz. 20



Potężne, zrealizowane z ogromnym rozmachem widowisko o starciu być może dwóch najsłynniejszych monstrów w historii kina - Godzilli i King Konga. Film zarobił ponad 900 milionów dolarów na całym świecie i zachwycił przede wszystkim olśniewającą stroną audio-wizualną. Jednocześnie połączył realizowane dotychczas osobno filmy o tytułowych stworach.



47 roninów, reż. Carl Rinsch, Polsat, godz. 22.10



Opowieść z pogranicza kina przygodowego i fantasy. Grupa samurajów występuje przeciw okrutnemu wysłannikowi szoguna. Wojownicy za wszelką cenę chcą pomścić śmierć swojego mistrza. W filmie, u boku popularnych azjatyckich aktorów, m.in. Hiroyukiego Sanady, wystąpił Keanu Reeves. Jest to hollywoodzkie podejście do znanej japońskiej legendy.



Sala samobójców. Hejter, reż. Jan Komasa, TVN, godz. 22.35



Druga piątkowa propozycja TVN-u to z kolei ostatni film jednego z najbardziej utalentowanych polskich reżyserów młodego pokolenia. Jan Komasa ma już w swoim dorobku nominację do Oscara za "Boże Ciało" oraz nagrody w Cannes czy Wenecji. Jego "Hejter" to opowieść o młodym studencie prawa, który zostaje przyłapany na plagiacie. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od swoich dobroczyńców.



Sobota, 23 września:



Aladyn, reż. Guy Ritchie, Polsat, godz. 20



Twórca "Sherlocka Holmesa" przedstawia fabularną wersje popularnej animacji Disneya. Tytułowy bohater, chłopak o czystym sercu, dostaje propozycję od potężnego wezyra, by znalazł dla niego tajemniczą lampę. Widowiskowa produkcja z Willem Smithem w roli Dżina.



Niezniszczalni 3, reż. Patrick Hughes, TV Puls, godz. 20



Widowisko akcji, w którym pojawiają się gwiazdy różnych pokoleń, m.in. reprezentujący kino lat 80. i 90. Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone czy cieszący się dużą popularnością już w XXI wieku Jason Statham. Tym razem bohaterowie mierzą się ze starym przyjacielem oraz założycielem ekipy, który zszedł na złą drogę. Teraz pragnie on zemsty oraz zniszczenia swoich byłych towarzyszy. Aktualnie w kinach można oglądać 4. odsłonę serii.



Split, reż. M. Night Shyamalan, TVN Siedem, godz. 23.20



Mroczny thriller z Jamesem McAvoyem w roli głównej, który wciela się w postać człowieka o mnogiej osobowości, który porywa trzy nastolatki. Okazuje się, że jedna z jaźni zaczyna dominować nad innymi. Trzymające w napięciu kino z ciekawą kreacją Anyi Taylor-Joy na drugim planie. Film postaciami bohaterów łączy się z innymi filmami M. Nigh Shyamalana, najbardziej znanego z thrillera "Szósty zmysł".



Niedziela, 24 września:



Medalion, reż. Gordon Chan, TV 4, godz. 10.55



Jackie Chan wciela się w postać detektywa Eddiego Yanga, który zyskuje niezwykłe umiejętności za sprawą tajemniczego medalionu. Błyskotką interesuje się jednak król przestępczego świata Snakehead. Pełna przygód i scen walki komedia akcji z udziałem hollywoodzkich gwiazd, m.in. Claire Forlani, Lee Evansa i Juliana Sandsa.



Jak wytresować smoka 2, reż. Dean DeBlois, TVN, godz. 16.50



Kontynuacja słynnego „Jak wytresować smoka”. W drugiej części, pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi, Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.



Jeden gniewny człowiek, reż. Guy Ritchie, TV Puls, godz. 20



Kolejny, po "Aladynie", film Guya Ritchiego, który będzie można zobaczyć w ten weekend. Tym razem będziemy mieli jednak do czynienia z mocnym thrillerem zdecydowanie dla dorosłych widzów. Jason Statham wciela się tu w postać człowieka odpowiadającego za transport setek milionów dolarów tygodniowo po Los Angeles. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta na ludziach, którzy zabili jego syna.