Program TV na weekend 7-9 lipca 2023. Jakie filmy zobaczyć w telewizji?

Piątek, 7 lipca:



Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, reż. Michael Thurmeier, Polsat, godz. 20



Ostatnia jak dotąd odsłona przygód mamuta Mańka, leniwca Sida i tygrysa Diego. Tym razem bohaterowie wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu. Barwne widowisko dla całej rodziny.



W sieci kłamstw, reż. Ad Bol, TV Puls, godz. 20



Były agent MI6 pomaga młodej dziennikarce odkryć prawdę o tajnych operacjach prowadzonych przez rosyjskie służby specjalne. Główną rolę w filmie zagrał gwiazdor kina kopanego, Scott Adkins, którego ostatnio mogliśmy oglądać też w wyjątkowej charakteryzacji w 4. odsłonie "Johna Wicka".



Król złodziei, reż. James Marsh, TVP 2, godz. 23.10



Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent i Tom Courtenay, czyli absolutne legendy brytyjskiego kina, w kryminalnej opowieści o zapomnianych złodziejach, którzy postanawiają zdobyć największy łup w dziejach Anglii. Próbują dostać się do skarbca kryjącego kosztowności o wartości 200 milionów funtów.



Sobota, 8 lipca:



Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, reż. Rob Marshall, Polsat, godz. 20.05



Legendarny pirat Czarnobrody planuje zdobyć żywą syrenę i dwa kielichy, by się odmłodzić. Sprytny kapitan Jack Sparrow chce mu pokrzyżować plany. Kolejna część kultowej serii. Po trzech filmach Gore Verbinsky'ego, tym razem za kamerą stanął Rob Marshall a do obsady dołączyli Penelope Cruz i Ian McShane.



Ex Machina, reż. Alex Garland, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzony Oscarem film science fiction. To historia programisty, który zostaje zaproszony do posiadłości szefa jednej z największych firm internetowych. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu związanego ze sztuczną inteligencją. W obsadzie znaleźli się Alicia Vikander, Domhnall Gleeson i Oscari Isaac.



Nice Guys. Równi goście, reż. Shane Black, TVP 1, godz. 21.35



Doskonała komedia sensacyjna Shane Blacka, autora scenariuszy do popularnych w latach 80-tych i 90-tych „Zabójczej broni” czy „Ostatniego Skauta”. Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno, para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku. Na ekranie brylują Russell Crowe i Ryan Gosling.



Niedziela, 9 lipca:



Mary Poppins Powraca, reż. Rob Marshall, Polsat, godz. 10.50



Kolejny, po "Piratach z Karaibów", film Roba Marshalla, który zobaczymy w ten weekend. Tym razem reżyser przywrócił na ekran słynną bohaterkę Disneya z kultowej już produkcji z lat 60. Grana przez Emily Blunt Mary Poppins pomoże nowemu pokoleniu rodziny Banksów odnaleźć radość i zachwyt życiem, które zatracili w szarej codzienności.



Siódmy syn, reż. Sergey Bodrov, TVN, godz. 16.50



Adaptacja prozy Josepha Delaneya. To opowieść fantasy o mistrzu Zakonu Sokoła oraz jego podopiecznym, którzy muszą powstrzymać potężną czarownicę, pragnącą zemsty za doznane krzywdy. W role główne w filmie wcielili się Jeff Bridges, Ben Barnes i Julianne Moore.



Bliźniak, reż. Ang Lee, TV Puls, godz. 20

Elitarny zabójca zostaje zaatakowany przez młodego mężczyznę, który potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Widowisko sci-fi w reżyserii Anga Lee, twórca "Życia Pi", którego filmy słyną z doskonałej realizacji technicznej. Jednak pomimo strony technicznej film z Willem Smithem nie zdobył uznania widzów i krytyków.