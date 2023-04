Program TV na wielkanocny weekend. Co warto zobaczyć?

Piątek, 7 kwietnia:

Pasja, reż. Mel Gibson, Polsat, godz. 20

W Wielki Piątek Polsat zaprosi na poruszającą opowieść o ostatnich godzinach życia Chrystusa. To niezwykle brutalne kino ukazuje ze szczegółami mękę Jezusa z Nazaretu. W rolę główną wcielił się Jim Caviezel, który już od jakiegoś czasu zapowiada realizację kontynuacji "Pasji".

Ostatni skaut, reż. Tony Scott, TV Puls, godz. 20

Bruce Willis z powodu swojego złego stanu zdrowia zapowiedział już koniec aktorskiej kariery, jednak ma w swoim dorobku wiele ciekawych ról. Jedną z nich jest ta z filmu "Ostatni skaut". Aktor wcielił się w postać detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa swojego przyjaciela. Pomaga mu były gwiazdor futbolu.

Rob Roy, reż. Michael Caton-Jones, TVP Kultura, godz. 20

Historia żyjącego w XVIII wieku szkockiego górala, który zostaje oszukany przez chciwych podwładnych angielskiego markiza i wyjęty spod prawa. Historyczny melodramat w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie brylują m.in. Liam Neeson, Jessica Lange, Hohn Hurt i Tim Roth.

Cristiada, reż. Dean Wright, TVP 1, godz. 22.35

Andry Garcia i Oscar Isaac w opowieści o wydarzeniach, które miały miejsce w Meksyku lat 20. XX wieku, kiedy to chrystusowcy walczyli z restrykcyjnym i krwawym reżimem państwa.

Sobota, 8 kwietnia:

Maria Magdalena, reż. Garth Davis, TVN, godz. 15.25

Głośny film Gartha Davisa, twórcy "Lion. Droga do domu". To filmowy portret Marii Magdaleny, która dołącza do Jezusa podczas jego wędrówki. W rolę tytułową wcieliła się Rooney Mara, a na ekranie towarzyszą jej między innymi Joaquin Phoenix w roli Jezusa i Chiwetel Ejiofor w roli św. Piotra.

Mała Stopa, reż. Karey Kirkpatrick, TVN Siedem, godz. 15.40

Przygodowa animacja "Mała Stopa" przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje - człowieka. Familijny przebój Warner Bros.

Zając Max ratuje Wielkanoc, reż. Ute von Münchow-Pohl, Puls 2, godz. 16.55

Animowana opowieść o zajączku, który trafia do Wielkanocnej Krainy. Bohater musi odkryć przedmiot dający zajączkom magiczną moc - Złotą Pisankę. Niemiecka produkcja odniosła spory sukces i doczekała się kontynuacji, która przed rokiem trafiła na ekrany kin.

Boże Ciało, reż. Jan Komasa, TVN, godz. 21.35

Nominowana do Oscara produkcja opowiada losy Daniela, który zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza. To jeden z największych sukcesów polskiego kina ostatnich lat. W roli głównej Bartosz Bielania.

Diabeł ubiera się u Prady, reż. David Frankel, Polsat, godz. 22.10

Początkująca dziennikarka wkracza do świata mody, dostając pracę asystentki redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” - Mirandy Priestley, która trzęsie całym światem haute couture. Błyskotliwa adaptacja powieści Lauren Weisberger odniosła światowy sukces, otrzymują m.in. dwie nominacje do Oscara.

Zieja, reż. Robert Gliński, TVP 1, godz. 22.20

Andrzej Seweryn w roli księdza Jana Ziei, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników. Akcja produkcji rozgrywa się pod koniec lat 70., kiedy ksiądz był przesłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa. Retrospekcje ukazują burzliwe losy bohatera od wojny bolszewickiej 1920 roku.

Wielkanoc, 9 kwietnia:

Paddington 2, reż. Paul King, TVP 2, godz. 8

Miś Paddington powraca w drugiej odsłonie swoich filmowych przygód. Tym razem mały bohater trafia za kratki, pomyłkowo osadzony wśród typów spod ciemnej gwiazdy. Wszystko z powodu kradzieży wyjątkowej książki. Miś będzie chciał odszukać prawdziwego przestępcę, ale być może uda mu się także sprowadzić na dobrą drogę współosadzonych. Ciepłe, rodzinne kino dla odbiorców w każdym wieku.

Piotruś Królik 2: Na gigancie, reż. Will Gluck, Polsat, godz. 11.35

Druga część familijnego hitu o tytułowym króliczku, który jest złośliwy i niepokorny. Tym razem bohater musi przetrwać w obcym świecie, ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ryzykuje wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał podjąć decyzję: jakim króliczkiem chce być.

Złote dziecko, reż. Michael Ritchie, TV Puls, godz. 12.30

Przygodowy klasyk z Eddie'em Murphym. Zajmujący się poszukiwaniami zaginionych dzieci Chandler zostaje namówiony przez tajemniczą Tybetankę na wyjątkowe zadanie. Ma odnaleźć chłopca, który jako jedyny może uratować świat przed zakusami potężnego demona.

Mission: Impossible - Rogue Nation, reż. Christopher McQuarrie, TV 4, godz. 13.05

Piąta odsłona przygód agenta IMF Ethana Hunta. Tym razem bohater wraz z resztą zespołu mierzy się z organizacją Syndykat. Propozycja dla miłośników szpiegowskiej rozrywki. Wkrótce na ekrany kin trafi kolejna odsłona serii.

Uciekająca panna młoda, reż. Garry Marshall, TVP 2, godz. 20

Maggie Carpenter już trzy razy uciekała sprzed ołtarza, wprawiając w osłupienie niedoszłych mężów. Nowojorski dziennikarz postanawia napisać o niej artykuł. Pokochany przez widzów "Pretty Woman" duet Julia Roberts-Richard Gere powraca w kolejnym romantycznym widowisku, które zdobyło w kinach ogromną popularność.

II Dzień Świąt, 10 kwietnia:

Księga dżungli, reż. Jon Favreau, Polsat, godz. 16.25

Fabularna wersja jednej z najsłynniejszych bajek Disneya. Opowieść o lwie Simbie, który w wyniku spisku, traci ojca i zostaje wygnany, została odświeżona z dużą wiernością wobec oryginału. Reżyseruje Jon Favreu, który wcześniej odświeżał w ten sposób m.in. "Księgę Dżungli", a jako aktor znany jest m.in. z serii filmów superbohaterskich Marvela.

Trolle, reż. Mike Mitchell, TVN, godz. 16.35

Barwne widowisko dla całej rodziny. Tytułowe Trolle to wesołe, rozśpiewane i bajecznie kolorowe stworki, które żyją w równie kolorowym lesie, niewiele wiedząc o otaczającym ich świecie. Księżniczka Poppy musi jednak wyruszyć w pełną niebezpieczeństw przygodę, żeby uratować przyjaciół i pomóc towarzyszowi odnaleźć radość.

Złota dama, reż. Simon Curtis, TVP Kultura, godz. 20

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Marii Altmann, która walczy z rządem Austrii o zwrot słynnego obrazu Gustava Klimta. W rolach głównych Hllen Mirren i Ryan Reynolds.

Tomb Rider, reż. Roar Uthaug, TV Puls, godz. 20

Alicia Vikander jako ikoniczna postać znana ze świata gier komputerowych - Lara Croft. Bohaterka wyrusza w swoją pierwszą ekspedycję, aby odnaleźć zaginionego ojca na niezbadanej wyspie u wybrzeży Japonii. Propozycja dla wielbicieli przygody w stylu "Indiany Jonesa". To drugie podejście Hollywood do słynnej gry. Wcześniej w dwóch filmach rolę Croft zagrała Angelina Jolie.