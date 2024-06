Srebrna moneta z Supermanem. Ile trzeba zapłacić za 5 dolarów?

Dziś (3 czerwca) swoją premierę ma nowa moneta kolekcjonerska, która powstała dzięki współpracy Mennicy Gdańskiej z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. W ramach umowy licencyjnej, Mennica Gdańska wprowadza na rynek numizmat z Supermanem.

Wysoki relief i numerowany rant nadają nowej monecie w ofercie Mennicy Gdańskiej unikalny charakter, a druk UV i oksydacja ożywiają świat Metropolis. Nakład tego numizmatu został ograniczony do zaledwie 300 sztuk na cały świat. Emitentem jest wyspa Niue, a moneta ze srebra próby 999, o wadze 2 uncji ma wartość nominalną 5 dolarów.

„Ta wyjątkowa moneta, kolejna już w serii Mennicy Gdańskiej inspirowanej produkcjami WBD, to nie tylko przedmiot kolek-cjonerski. To fragment historii popkultury, a także symbol siły i sprawiedliwości, jakie reprezentuje Superman. Numizmat ten będzie nie tylko idealnym dodatkiem do każdej kolekcji monet, ale także wyjątkowym i nietypowym prezentem dla bohaterów naszego dnia codziennego, którzy wykazują się odwagą i determinacją, choć nie noszą peleryny” – mówi Dorota Żurkowska, GSVP – Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Monetę można nabyć od 3 czerwca od godziny 10 na stronie mennica-gdanska.pl za 1 100 złotych.