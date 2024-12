Święta tuż-tuż. Pamiętasz te kultowe świąteczne produkcje?

Święta bez Kevina, to jak barszcz bez uszek. Ale temat świąt poruszany jest w wielu znanych produkcjach. Ciężko nawet zliczyć ile mamy znanych filmów z choinką w tle. "Listy do M.", "Holiday", czy "To właśnie miłość" co roku przyciągają kolejnych widzów, którzy po świątecznym obiedzie zasiadają, by oglądać i odpoczywac w rodzinnym gronie.

A czy znasz te wszystkie produkcje i możesz uznawać się za świątecznego kinomana? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się na ile pytań odpowiesz dobrze!