Yellowstone: ruszyły zdjęcia do finału. Premiera w listopadzie

Yellowstone to współczesna, kowbojska saga.

Serial opowiada o rodzinie Duttonów, do której od pokoleń należy wielkie ranczo. I która od pokoleń musi o to ranczo walczyć.

Akcja serialu toczy się współcześnie. Z zakusami wielkich korporacji i polityków na jego ziemię musi sobie tym razem radzić John Dutton (w tej roli Kevin Costner), jego córka Beth (Kelly Reilly) oraz synowie Jamie (Wes Bentley) i Kacey (Luke Grimes).

Yellowstone to dzieło nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana oraz Johna Linsona. Do tej pory serial doczekał się wielkiej popularności, pięciu sezonów i dwóch spin-offów opowiadających o losach rodziny Duttonów we wcześniejszych latach: seriale 1883 i 1923.

Ostatnimi czasy widzowie mieli trochę powodów do niepokoju, a to za sprawą konfliktu między Sheridanem a Kostnerem. Wydaje się jednak, że wszystko udało się załatwić i w finałowym sezonie 5B zobaczymy pełna obsadę.

Serwis SkyShowtime poinformował, ze zdjęcia właśnie się rozpoczęły na planie w Montanie. Premierę wstępnie zaplanowano na listopad wyłącznie w SkyShowtime.