Działka na galerię handlową pod młotek

W zeszłym tygodniu burmistrz Dęblina, Beata Siedlecka wydała zarządzenie, które wyznacza termin przetargu, cenę wywoławczą oraz komisję przetargową. Zainteresowani nabyciem gruntu przy stadionie, wykorzystywanym dotychczas na targowisko, w sali numer 1 dęblińskiego magistratu pojawią się 28 sierpnia. Warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest zapłata wadium wynoszącego 400 tys. zł, najpóźniej do 22 sierpnia. Cena wywoławcza za miejski grunt w centralnej, dobrze skomunikowanej części Dęblina wynosi 4 mln zł.

Nabywca działki będzie mógł postawić na niej obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2 tys. mkw. To umożliwia budowę np. galerii handlowej. Mieszkańcy Dęblina liczą nie tylko na nowe nowe sklepy odzieżowe, czy punkty gastronomiczne, ale także na salą fitness, siłownię i kino.

Zgodnie z założeniami przetargu, wysokość zabudowy wyniesie od 8 do 15 metrów wysokości, a cały obiekt będzie liczył co najmniej dwie kondygnacje. Żeby inwestorowi nie przyszło do głowy stawianie tzw. blaszaka, wśród warunków są duże przeszklenia fasady obiektu. Na parterze szkło pokryje co najmniej połowę ścian widocznych z ulicy, a na piętrze jego powierzchnia wyniesie co najmniej 20 proc. Dodatkowe wymagania dotyczą wykończenia elewacji, które nie mogą być wykonane z blach, czy paneli PCV. Urzędnicy sugerują okładziny kamienne, imitujące kamień, ceramiczne i szklane. Pięć procent działki ma zostać przeznaczona pozostać biologicznie czynna, czyli zielona.

Co ważne, miejskie władze nie chcą rezygnować z placu targowego w Dęblinie. Ten obecny z uwagi na kolizję z przyszłą galerią, zostanie skasowany. Miejsce nowego targowiska zostało już wybrane. Przypominamy, że chodzi o teren po drugiej stronie ul. 15. Pułku Piechoty, tuż przy ul. Krzywej. Zgodnie z przygotowaną koncepcją zmieści się na nim do 118 stanowisk do handlu z samochodów lub straganów.