Kto na burmistrza Dęblina? Kandydaci rejestrują komitety

Na stronie lubelskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego widać już zgłoszone i zarejestrowane komitety wyborcze, w tym te stworzone w celu zdobycia władzy nad miastem Dęblin. Ostatnie wybory samorządowe z 2018 roku zakończyły się sukcesem komitetu burmistrz Beaty Siedleckiej, która oprócz zwycięstwa gwarantującego drugą kadencję wprowadziła do rady 12 radnych ze swojej listy na 15 miejsc. Przed pięcioma laty w drugiej turze zmierzyła się z byłym wiceprzewodniczącym rady powiatu ryckiego, Romanem Bytniewskim. Otrzymała wtedy 3603 głosy, a jej rywal 2903.

W tym roku burmistrz miasta powalczy o swoją trzecią z rzędu kadencję startując ze swojego komitetu "Dęblin na plus Beaty Siedleckiej". Jej rywalem znów będzie m.in. Roman Bytniewski, były dyrektor dęblińskiego zespołu szkół, przewodniczący zarządu osiedla Staszica. O starcie z komitetu KWW Romana Dariusza Bytniewskiego poinformował mieszkańców za pośrednictwem facebooka.

- Decyzję tę podejmuję z głębokim przekonaniem, że moje doświadczenie, wykształcenie, zaangażowanie społeczne oraz wizja rozwoju miasta mogą przyczynić się do stworzenia lepszego i bardziej dynamicznego środowiska dla wszystkich mieszkańców - napisał.

Własny komitet utworzył również radny miejski Jarosław Wojtyś (KWW Jarosława Wojtysia). Ten przed pięcioma laty w wyborach samorządowych uzyskał 258 głosów i jako jeden z nielicznych kandydatów spoza listy burmistrz Siedleckiej - otrzymał mandat. Tym razem Wojtyś celuje wyżej, chce zostać burmistrzem, wprowadzając jednocześnie do rady swoich kandydatów.

- Jesteśmy młodym komitetem. Średnia wieku kandydatów na radnych i burmistrza to 44 lata. Wększość to ludzie związani z naszym miastem od pokoleń. Ludzie, którzy chcą tu spędzić swoje życie. Zmienimy to miasto, by nie było już nazywane "miastem zombie". Poprawimy jego wizerunek i sprawimy, że przestanie się wyludniać. Mamy pomysł na naszą małą ojczyznę - napisał lider ugrupowania.

Na liście dęblińskich komitetów znajduje się także KWW "Energia Zmian", którego pełnomocnikiem została Małgorzata Woźnicka. Czy pojawią się kolejne - przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni. Przypominamy, że wybory odbędą się pierwszą niedzielę kwietnia. Druga tura - dwa tygodnie później.