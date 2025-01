Miał być szybki zarobek. Zamiast tego jest puste konto

Przestępcy wciąż zmieniają swoje metody, by wyłudzać pieniądze. Tym razem zaoferowali pracę online, obiecując szybki zysk. Na taką ofertę trafił na początku stycznia 37-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, który otrzymał wiadomość za pośrednictwem komunikatora internetowego. Nieznana osoba zaproponowała mu pracę polegającą na oglądaniu i "lajkowaniu" filmów. Aby rozpocząć zadania, mężczyzna musiał wpłacić 100 złotych, następnie czekać na prowizję. Po realizacji zlecenia otrzymał 500 złotych, co utwierdziło go w wiarygodności oferty.

Wkrótce mężczyzna dostał kolejne zadanie, tym razem z obietnicą dużego zysku. Wymagana wpłata wynosiła 1500 złotych. Po wykonaniu polecenia pieniądze już nie wpłynęły na jego konto. Zamiast tego oszuści przesłali następną instrukcję, żądając wpłaty 4500 złotych, którą również uregulował bez podejrzeń.

Mimo spełnienia warunków zadania mężczyzna znów nie otrzymał obiecanego wynagrodzenia. Oszuści przesłali kolejną wiadomość, domagając się jeszcze większej wpłaty, tym razem w wysokości 9000 złotych. Dopiero w tym momencie pokrzywdzony nabrał podejrzeń, że został oszukany.

Mężczyzna zgłosił sprawę w swoim banku oraz złożył zawiadomienie o oszustwie ryckiej policji. Stracił łącznie 6000 złotych.

Komenda Powiatowa Policji w Rykach przypomina na co zwrócić uwagę widząc ofertę pracy:

- Nazwa stanowiska i opis obowiązków służbowych - Upewnij się, że tytuł ogłoszenia jasno określa oferowane stanowisko pracy i czy zawiera opis obowiązków, który powinien być szczegółowy.

- Wynagrodzenie - Oszuści często kuszą kandydatów niewspółmiernie wysokimi zarobkami w stosunku do wykonanej pracy. Porównaj proponowaną kwotę zarobku ze stawkami dla danego stanowiska.

- Dane pracodawcy - sprawdź nazwę i dane kontaktowe firmy. Wyszukaj opinii w internecie na temat tego pracodawcy. Zwróć uwagę na stronę internetową firmy.

- Forma kontaktu/otrzymania oferty pracy - Uważaj na oferty, otrzymane za pomocą prywatnych wiadomości lub komunikatorów internetowych. Profesjonalne firmy zazwyczaj korzystają z oficjalnych kanałów rekrutacyjnych, takich jak strona internetowa czy firmowy adres e-mail.