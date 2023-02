Na alimenty nie miał, ale na bilety lotnicze już tak

– 34-letni mieszkaniec powiatu ryckiego ukrywał się on przed organami ścigania od ponad dwóch lat. Przebywał w Belgii – informuje aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak. – W niedzielę przyleciał jednak do Polski. Ryccy kryminalni zatrzymali go na terenie warszawskiego lotniska. Mężczyzna był bardzo zaskoczony widokiem policjantów.

Poszukiwany trafił już do więzienia, Spędzi tam rok i dwa miesiące.